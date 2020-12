Ricetta svezzamento: crema di riso e tapioca con carne e verdure

Per aiutare voi mamme/papà per preparare un pasto goloso per i vostri bambini vi proponiamo una ricetta per lo svezzamento.

Quando il bambino dopo i suoi primi sei mesi inizia ad introdurre alimenti solidi che vanno a sostituire una poppata di latte si parla di svezzamento. Lo svezzamento può essere un momento non facile perchè non tutti i bambini gradiscono subito questo passaggio, quindi mamme/papà armatevi di tanta pazienza.

Vi ricordiamo che è sempre bene chiedere al vostro pediatra di fiducia come e quando iniziare lo svezzamento. Di seguito una ricetta per i bambini che hanno da poco iniziato lo svezzamento.

Per quelli più piccoli è bene iniziare con le basi come il brodo vegetale o come la crema di semolino al prosciutto.

Ricetta svezzamento per i piccoli di casa

Oggi vi proponiamo Per i primi mesi meglio scegliere alimenti semplici e non usare il sale, sostituirlo con del formaggio grattugiato per dare un poco di sapidità al piatto.

Tempo di preparazione: 10′

Tempo di cottura: 20-30′

INGREDIENTI

1/2 vasetto di omogeneizzato di vitello

3 cucchiai di crema di riso mais e tapioca

100 g di polpa di zucca lessata e passata al passaverdura

50 g di polpa di patata lessata e passata al passaverdura

1/2 cucchiaino di olio extravergine d’oliva

Preparazione

Per preparare questa ricetta si inizia andando a lessare per 20 minuti la zucca e la patata tagliate a tocchetti in 350 ml di acqua e fare cuocere per 20 minuti circa.

Una volta trascorso il tempo indicato si filtra il brodo e si tengono da parte 180 ml. Le verdure si frullano fino ad ottenere una purea.

A questo punto preparare la crema di riso, mais e tapioca con il brodo seguendo le indicazioni della confezione e versarla nella ciotolina con la purea di ortaggi, unite l’omogeneizzato di vitello, l’olio extra vergine di oliva e mescolare per ottenere una pappa cremosa.