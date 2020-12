Ricetta per lo svezzamento: un ragù leggero e veloce

Per aiutare voi mamme/papà per preparare un pasto goloso per i vostri bambini vi proponiamo una ricetta per lo svezzamento.

Lo svezzamento può essere un passaggio non semplice; non tutti i bambini subito si abituano a mangiare cibi soldi al posto del latte che almeno fino ai sei mesi hanno preso senza mangiare altri alimenti.

Vi ricordiamo di seguire sempre le indicazioni del vostro pediatra di fiducia su come e quando iniziare lo svezzamento. Di seguito una ricetta per i bambini un poco più grandi che mangiano anche qualcosa in “pezzi”, sempre piccoli, oltre ai soliti passati.

Per quelli più piccoli è bene iniziare con le basi come il brodo vegetale o come la crema di semolino al prosciutto.

Ricetta svezzamento per i piccoli di casa

Oggi vi proponiamo un ragù di carne leggero ed anche semplice da preparare. Se volete potete raddoppiare le dosi e congelarlo in monoporzioni in modo da averlo sempre pronto all’uso. Mi raccomando scegliete sempre ingredienti selezionati per i piccoli di casa. Per la carne rivolgetevi al vostro macellaio di fiducia e fate presente che è per i bambini. In questa ricetta non c’è sale, ma potete aggiungerne un pizzico se volete.

Tempo di preparazione: 10′

Tempo di cottura: 20′

INGREDIENTI

130 g di macinato magro di bovino

250 g circa di polpa di pomodori pelati a pezzi

1 spicchio di cipolla bianca

basilico q.b.

olio extra vergine di oliva q.b.

Preparazione

Per preparare questa ricetta si inizia andando a tritare molto finemente lo spicchio di cipolla, poi lo si mette in una padella e lo si fa ammorbidire con con l’olio, ma con un bicchiere d’acqua. Quando la cipolla sarà diventata completamente trasparente si aggiunge anche la carne macinata, un filo di olio extra vergine di oliva e la polpa di pomodoro pelato. Mescolare per bene e cuocere per 20 minuti, se si dovesse asciugare il sugo aggiungere un poco di acqua. Alla fine il ragù è pronto, si aggiunge un poco di basilico fresco e si può usare per condire la pasta.