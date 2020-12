Alessia Marcuzzi triste a Natale: “non lo vedo da settembre”

Alessia Marcuzzi, in occasione delle feste, parla dei suoi due figli.

Unimamme, il Natale è il momento in cui le famiglie si riuniscono e stanno insieme, quest’anno però ognuno l’ha vissuto in modo diverso, a seguito delle regole per limitare il contagio da Covid- 19.

Alessia Marcuzzi: il rapporto tra i suoi due figli

Anche la conduttrice Alessia Marcuzzi, che ha da poco festeggiato 48 anni, l’ha passato in modo particolare. Una volta la Marcuzzi era nota per festeggiare il natalino, una sorta di Natale anticipato, con tutta la famiglia allargata comprendente Simone Inzaghi e la sua famiglia e Francesco Facchinetti con la propria.

Ospite a Verissimo la Marcuzzi ha raccontato:“Tommaso non lo vedevo dal 12 settembre, è stato molto emozionante rivedersi”.

Tommaso Inzaghi è il primo figlio di Alessia Marcuzzi. Il suo primogenito ha 19 anni e la conduttrice lo ha avuto dal calciatore Simone Inzaghi. La showgirl però ha anche un’altra figlia, avuta da Francesco Facchinetti nel 2011.

Quest’anno la piccola ha trascorso le vacanze natalizie dal papà, Francesco Facchinetti, che nel 2014 ha sposato Wilma Faissol e ha avuto altri due piccoli: Leone e Liv, con cui la bambina sembra andare molto d’accordo.

Ecco che cosa ha detto la presentatrice: “Ci manca tanto Mia, ma sono molto felice di avere Tommaso qui con me. Di solito eravamo abituati a passare in ogni caso il Natale insieme, ma quest’anno non si può“.

La conduttrice, che solo poco tempo fa ha raccontato che proprio il fatto di avere figli da due uomini diversi viene usato dagli odiatori sul web per insultarla, ha proseguito parlando dei suoi figli. “Tra Tommaso e Mia ci sono dieci anni di differenza, solo adesso comincia a essere un rapporto un po’ più affettuoso”.

I due ragazzi sono stati visti insieme durante le scorse vacanze estive, che hanno trascorso tutti insime in montagna, con la Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi.

“Si sono sempre voluti bene, ma un po’ per l’età, un po’ per il fatto che Tommaso è andato a studiare all’estero, hanno sempre vissuto come due figli unici, perché non c’era tanta connessione: ora però lei è felice di avere un fratello maggiore” ha concluso la showgirl.

Unimamme, voi che cosa ne pensate delle parole di Alessia Marcuzzi?