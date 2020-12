Raffaella Carrà commenta l’anno che volge al termine e i suoi trascorsi con Diego Armando Maradona.

Si avvicina la chiusura di quest’anno tanto turbolento e imprevedibile e anche una figura di spicco del panorama televisivo italiano condivide qualche riflessione.

Raffaella Carrà: bilanci e vecchi amici

Stiamo parlando di Raffaella Carrà che di recente ha ricevuto dal prestigioso quotidiano britannico Guardian il titolo di “icona pop che ha insegnato all’Europa le gioie del sesso”.

Nel corso di un’intervista con il Corriere della Sera, la nota presentatrice ha voluto ricordare alcuni momenti della sua carriera.

Tra la folta schiera di personaggi famosi che ha ospitato nei suoi show o conosciuto la Carrà cita Diego Armando Maradona, deceduto il 25 novembre scorso, a soli 60 anni.

“Un grande dolore. Io che non amo fare i video per gli amici, avevo fatto un’eccezione e ho girato un breve filmato per i suoi sessant’anni. Gliel’hanno mandato e mi hanno detto che si è commosso nel vederlo. Eravamo davvero amici. Era un mascalzone, ma generosissimo, capace di slanci incredibili, nonostante la sua vita pericolosa, tra droga e alcol”.

La Carrà ha proseguito spiegando che nel 2001, una sera, mentre Maradona era ospite a casa sua, le chiese se potesse presentare Sanremo insieme a lei. La presentatrice fu costretta a farlo riflettere sul fatto che lui fosse appena stato fermato in aeroporto per evasione fiscale “io sarei felice, per me sarebbe un colpaccio, ma lo dico per il tuo bene: non guadagni una lira, ti prenderà tutto lo Stato e la stampa ti massacrerà”.

A quel punto Maradona avrebbe risposto che non era stata colpa sua. Raffaella Carrà ha aggiunto che, andando via, il calciatore era molto abbattuto. “Io davvero lo feci per lui: sarebbe stato certo meglio avere Maradona che Ceccherini. Ora purtroppo partirà la telenovela dell’eredità. Ma dico io, benedetto uomo, non poteva usare il condom? Continuano a venire fuori figli illegittimi. Che cavallo pazzo Diego, ma di razza. Pura“.

Oltre a Dalma Nerea e Giannina Dinorah, avute da Claudia Villafane, il calciatore ha avuto altri figli da altre donne. Ci sono: Diego Armando Maradona jr., Jana Maradona e Diego Fernando Maradona. Tutti loro sono stati legalmente riconosciuti dal Pibe de oro e quindi compresi di diritto in ciò che rimane dell’eredità.

Oltre a questi 5 figli legittimi ci sarebbero altri 4 ragazzi cubani che potrebbero chiedere di essere riconosciuti e sono i gemelli: Joana e LKu e poi Javelito e Harold. Anche in Argentina iniziano a spuntare altri pretendenti.

A ogni modo la Carrà conclude riflettendo che forse era meglio cancellare questo Natale. La conduttrice sembra dar voce agli italiani dicendo: “Mi manca tanto la libertà.“. Lei ha trascorso il primo lockdown a Porto Santo Stefano, dove aveva una bella casa con giardino, vicino al mare. “Ora sono a Roma e soffro di più. Proprio giorni fa mi sono chiesta: quali sono le cose belle accadute nel 2020? Nessuna, nulla“.

Unimamme, cosa ne pensate delle sue parole?