Menù di Capodanno per i bambini: idee e ricette semplici e veloci

Delle idee e delle ricette semplci e veloci per un menù di Capodanno a base di carne per i piccoli di casa.

Tra pochi giorni sarà la vigilia di Capodanno, voi unimamme avete già pensato al menù. Consa cuninerete per i vostri piccoli di casa?

Oggi vi diamo delle idee sfiziose, ma anche semplici e veloci per preparare una cena/pranzo di Capodanno per i piccoli di casa che non sempre gradiscono quello che mangiano gli adulti. Un antipasto, un primo, un secondo ed un dolce di carne adatto ai bambini, ma senza dimenticare anche i cibi tradizionali e beneauguranti per il nuovo anno.

Dall’antipasto al dolce: il menù di Capodanno perfetto per i piccoli di casa

Ecco delle idee gustose, semplici e veloci per una cena di fine anno adatta ai bambini. Le ricette che vi proponiamo sono molto semplici con ingredienti che di solito piacciono ai bambini ed alcune si possono fare anche con loro per passare un pomeriggio in compagnia.

Iniziamo dall’antipasto, qui le idee possono essere tante possiamo preparare delle mini pizzette cotte in forno condite con il sugo di pomodoro e della mozzarella o con semplice formaggio grattugiato. Oppure per essere più veloci possiamo preparare degli antipastini con la pasta sfoglia. In questo caso vi servirà un rotolo di pasta sfoglia già pronto, del formaggio spalmabile ed il proscitutto cotto. Formare dei cornetti ripieni di farcia e cuocere in forno per pochi minuti.

Per il primo piatto: un classico possono essere i tortellini con panna e prosciutto oppure una bella pasta al forno, ma senza esagerare con gli ingredienti o anche a base di verdure come le zucchine.

Per il secondo possimao preparare degli spiedini di pollo con delle fettine di pancetta cotti in forno che saranno super golosi per i vostri piccoli. Oppure per inserire un cibo benagurante delle polpette di lenticchie. In qeusto caso vi serviranno:

200 gr di lenticchie in scatola già cotte

1 uovo + 1 per la panatura

Prezzemolo q.b.

2 Cucchiai di formaggio grattuggiato

Pangrattato q.b.

Olio extra vergine di oliva q.b. per la cottura in forno

Per preparare queste polpette di lenticchie si inizia andando a mettere in un mixer le lenticchie cotte e senza acqua, il formaggio grattugiato, l’uovo ed il prezzemolo. Frullare per pochi secondi fino ad ottenre un composto omogeneo, aggiungere un poco di pangrattato per dare una certa consistenza al composto e poi iniziare a formare le polpette della dimensione desiderata. Più piccole sono e meno tempo ci vorrà per cuocere.

Le polpette si passano prima in un uovo sbattuto e poi nel pangrattato. Dargli una bella forma e poi metterle su di una teglia rivestita con carta da forno. Spennellare con dell’olio extra vergine di oliva e cuocere per 20 minuti a 180°C in forno già caldo. Una volta dorate lasciare raffreddare e servire.

Adesso passiamo al momento che i bimbi, ma non solo loro aspettano, il dolce. In questo caso vi potete sbizzarrire, scegliendo quello che loro gradiscono di più: cioccolato, panna, crema e così via. Si possono preparare dei biscottini da fare insieme, dei muffin con il pandoro avanzato oppure delle mini cheesecake (uno strato di biscotti e poi uno di crema con formaggio spalmabile, ricotta e panna). Anche delle palline con pandoro e nutella possono essere un dolcetto sfizioso; ecco cosa vi occorre per prepararle:

130 g di pandoro

1 cucchiaio di nutella

30 g di mandorle o altra frutta secca

100 g di cioccolato fondente per la copertura

20 g di burro per la copertura

cacao amaro q.b. per la copertura

Per preparare queste palline come prima cosa si scioglie il ciccolato fondente con il burro, poi in un mixer si mette il pandoro, la nutella, le mandorle e si frulla fino ad ottenre un composto omogeneo dal quale si ricaveranno delle palline grandi quanto una noce. Palline che poi vengono passate nel cioccolato fuso e sistematele su di una gratella per dolci. Per finire, spolverare con del cacao amaro e servire. Sono super golose.

Voi unimame cosa prepararete per Capodanno? Farete una delle ricette cosnigliate?