Riconosci la bambina nella foto? È una famosa presentatrice. Ecco di chi stiamo parlando.

I boccoli biondi e lo sguardo intenso, dritto verso l’obiettivo. La bambina ritratta nella foto è una famosa soubrette e presentatrice tv. L’avete riconosciuta?

Dopo Elisabetta Canalis, prosegue la rassegna sui personaggi celebri da bambini a Natale, ritratti nelle foto pubblicate da Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin.

“Riconosci la bambina nella foto? È una famosa presentatrice”, l’immagine

Il programma di Canale 5 Verissimo è andato in onda sabato 26 dicembre con una puntata speciale. Questa volta gli ospiti sono stati annunciati sull’account Instagram ufficiale del programma mostrando le loro foto di quando erano bambini a Natale. Se non avete visto il programma condotto da Silvia Toffanin, provate a indovinare chi è la bambina ritratta in questa foto sopra.

“Il Natale fa tornare tutti bambini…“, scrive Verissimo nella didascalia che accompagna la foto. Per questo motivo, per la puntata speciale del giorno di Santo Stefano, ha annunciato il programma con le foto degli ospiti quando erano bambini a Natale. Foto personali, che gli ospiti stessi hanno consegnato agli autori del programma.

La foto sopra, datata 1975, è in bianco e nero e mostra una bambina seria e concentrata che guarda dritto verso l’obiettivo. I boccoli biondi le danno un aspetto sbarazzino. Sotto la foto compare un biglietto con la scritta “Buon Natale” e accanto l’anno, il 1975. La bambina all’epoca aveva pochi anni.

L’avete riconosciuta? Si tratta di una famosa presentatrice tv e soubrette televisiva. È stata anche modella e attrice e l’avete vista in tantissimi programmi televisivi. La sua carriera è iniziata come valletta a Telemontecarlo, per poi approdare alla Rai e infine a Mediaset, con qualche partecipazione a film e fiction. Con il tempo è diventata una apprezzata presentatrice ed è conosciuta presso il grande pubblico soprattutto per la sua conduzione del reailty show più famoso e seguito d’Italia, il primo dei reailty show: Il Grande Fratello.

A questo punto avrete capito di chi stiamo parlando: di Alessia Marcuzzi.

La presentatrice è un personaggio molto popolare e amato della televisione. Alessia Marcuzzi è attiva sui social, dove condivide sia immagini ufficiali e professionali che foto più intime e personali, e non manca nemmeno dalle cronache rosa e di gossip.

Purtroppo negli ultimi tempi è stata vittima degli haters, gli odiatori seriali del web che con la loro aggressività e insulti scatenano veri e propri linciaggi mediatici contro persone comuni e personaggi famosi. Si tratta di attacchi che se anche provenienti da sconosciuti possono fare molto male. Anche un personaggio pubblico e una donna all’apparenza forte come Alessia Marcuzzi ne ha sofferto, tanto da dover andare in terapia, anche per un periodo di fragilità che stava attraversando.

Lo scorso ottobre, su Instagram aveva comunicato l’esito del tampone per il Coronavirus, risultando negativa al virus. Un uso dei social di cui sembra avere bisogno per comunicare con il mondo esterno.

Ricordiamo che Alessia Marcuzzi è madre di due figli, Tommaso, 19 anni, avuto dalla relazione con l’ex calciatore e allenatore Simone Inzaghi, e Mia, 9 anni, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti. Dal 2014, la presentatrice è sposata con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi.