Le tradizioni di Capodanno nel mondo: alcune vi stupiranno

Quali sono le tradizioni più originali nelle varie culture e nei vari paesi? Ognuno ha il suo rituale per celebrare l’arrivo del nuovo anno

Sapete come si festeggia la notte di Capodanno in Russia o in Sud America? Sapete perché si buttano cose vecchie dai balconi o perché si incendia il Vecchione a Bologna? Un viaggio nelle tradizioni del nostro e degli altri paesi del mondo vi farà scoprire quali sono le cose più curiose e originali che si fanno per celebrare l’arrivo del nuovo anno.

Anche se quest’anno sarà un Capodanno diverso dal solito per tutto il mondo, alle prese con le limitazioni e le restrizioni dovute alla pandemia, alcuni rituali saranno comunque portati avanti, anche in modo virtuale.

Capodanno: le tradizioni in tutto il mondo

Il Capodanno 2021 non inizierà con i brindisi nelle piazze, né con le immagini che siamo abituati a vedere nei TG a Capodanno: dalla sfera che scende a Times Square tra gli occhi ammirati di migliaia di persone ai tuffi degli impavidi nei laghi ghiacciati.

Di sicuro, terminati i festeggiamenti per l’inizio del nuovo anno in tutto il mondo, con le Isole Samoa ultime per fuso orario, le immagini che vedremo quest’anno saranno uniche e rimarranno nella storia.

Quello che rimarrà forse immutato sono le tradizioni familiari e private, come indossare abiti e intimo rosso oppure dare il primo bacio dell’anno alla persona che vogliamo accanto.

In Italia ci sono alcune tradizioni e usanze tipiche nelle varie regioni

nel Sud Italia, ma anche a Roma, c’è l’usanza di gettare qualcosa di vecchio dai balconi allo scoccare della mezzanotte, per fare posto al “nuovo”

Nel resto d’Europa ci sono altre usanze, che a noi possono sembrare strane, ma che fanno parte della cultura di ogni paese.

in Spagna a mezzanotte bisogna mangiare 12 acini di uva , uno per ogni rintocco di campana e per ogni mese dell’anno

in molti paesi del Nord Europa, ma solo per i più coraggiosi e temerari, c’è il tradizionale rito del bagno nell’oceano, come fanno in Olanda e in Irlanda del Nord, a Dunkirk, oppure in laghi e fiumi ghiacciati, come in Siberia e in Svezia, in Ungheria

Nel resto del mondo sono tantissime le tradizioni curiose per festeggiare l’inizio del nuovo anno

in America Latina ci sono le feste in spiaggia , complice anche la stagione estiva che da loro capita in questa parte dell’anno. Si va rigorosamente vestiti di bianco o dorato e si saltano le onde per sette volte, esprimendo un desiderio ogni volta. Quest’anno, purtroppo, queste tradizioni non verranno onorate e i festeggiamenti saranno privati. Altre tradizioni originali del Sud America sono quelle di Perù e Colombia. In questi paesi c’è l’usanza di mettere tre patate sotto al letto: una sbucciata completamente, una con la buccia e una pelata per metà: a seconda di quella che viene “pescata” a mezzanotte si avrà un anno prospero, se con la buccia, o meno prospero, se senza buccia

Care unimamme, cosa ne pensate? Vi è piaciuta questa carrellata di usanze e rituali per l’inizio del nuovo anno? Ne conoscete altre o ne prenderete qualcuna in prestito per rinnovare la tradizione di famiglia? Come brinderete al nuovo anno?