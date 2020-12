Né Julia Roberts né Emma Roberts hanno ancora ufficialmente confermato, tuttavia sembrerebbe che il primo figlio della nipote della grande attrice sia nato il 27 dicembre.

Il bambino, secondo rumors si chiamerebbe Rodhes e sarebbe nato in una clinica privata. L’attrice aveva fatto sapere di essere riuscita a rimanere incinta anche se le sue condizioni di salute non erano delle migliori.

Emma Roberts, infatti, aveva rivelato di soffrire di endometriosi e, una volta appresa la notizia della sua malattia, aveva deciso di congelare gli ovuli. A tal proposito, è importante conoscere i sintomi dell’endometriosi per riconoscerla.

La nipote di Julia Roberts, la gravidanza e la diagnosi di endometriosi

Proprio Emma aveva parlato dell’endometriosi e della paura di non poter avere figli, poi, dopo svariati tentativi andati in fumo, un giorno in cui non ci sperava più ha scoperto di essere in dolce attesa. In particolare, ha dichiarato di essere rimasta incinta quando ha smesso di pensarci.

Proprio qualche tempo fa, vi abbiamo mostrato le prime foto di Emma col pancione e col nuovo compagno. Insieme al compagno Garrett Hedlund, più grande di sette anni, ha rivelato che dopo aver scoperto della gravidanza ha preferito non divulgare subito la notizia se non alle rispettive famiglie.

Prima di intraprendere la relazione con Garrett, Emma è stata legata per sette anni a Evan Peters, suo collega. Il rapporto tra i due era definitivamente naufragato in seguito ad una lite violentissima dopo la quale l’attrice era stata arrestata per aver aggredito il suo compagno.

Nelle foto che posta su Instagram, ora Emma sembra aver ritrovato la felicità con Garrett Hudlend con cui è stata pizzicata per la prima volta a marzo del 2019 a Los Angeles. Il loro rapporto è nato prima con un’amicizia e dopo hanno deciso di diventare una coppia e, stando alla velocità con cui hanno deciso di mettere su famiglia, sono fatti l’uno per l’altra.

Oltre al suo passato burrascoso, Emma è nota soprattutto per essere la nipote di Julia Roberts con la quale condivide oltre a una somiglianza estetica, lo stesso amore per la recitazione. All’età di cinque anni, infatti, seguiva la zia sui vari set.

E voi unimamme, siete curiose di conoscere il nuovo arrivato in casa Roberts?