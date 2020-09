Emma Roberts incinta: le foto del pancione e l’indizio sul sesso del bebè

Emma Roberts è incinta ed ha dato la notizia ai suoi fan. L’attrice pubblica delle foto nelle quali si nota anche la somiglianza con la famosa zia Julia.

L’attrice americana, Emma Roberts, 29 anni, ha confermato, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, una notizia che molti giornali americani avevano già annunciato.

LEGGI ANCHE: TANIA CAGNOTTO INCINTA: L’ANNUNCIO CHE SORPRENDE | FOTO

La bella attrice, che per chi non lo sapesse è la nipote di Julia Roberts, le due si somigliano molto, ha postato delle foto con il compagno nelle quali si vede il suo bellissimo pancione e nella didascalia anche un indizio sul sesso del bebè.

Emma Robert è incinta ed annuncia la sua gravidanza con delle bellissime foto

Emma Roberts è incinta, lo conferma lei stessa attraverso dei meravigliosi scatti che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram. L’attrice, vestita di bianco, è seduta su di un divano e con il pancione in bella evidenza. Tre foto nelle quali è presente anche il compagno, Garrett Hedlund, che è felicissimo mentre l’abbraccia.

LEGGI ANCHE: KATE MIDDLETON INCINTA? GLI INDIZI DA UNA PERSONA A LEI MOLTO VICINA

Nella didascalia anche l’indizio sul sesso del bebè: “Io e i mie due ragazzi preferiti“, facendo intendere che il nascituro sarà un maschietto. Ancora non si sa, però, a che mese sia Emma e quindi per quando è prevista la nascita. Tantissimi i commenti, tra i quali anche la famosa zia, Julia Roberts, 53 anni: “Love you“.

LEGGI ANCHE: FRANCESCO TOTTI PRESSA ILARY BLASI: “E’ IL MOMENTO GIUSTO”

Emma e Garrett sono stati paparazzati la prima volta a maggio 2019 mentre si trovavano a passeggio a Los Angeles. All’inizio, secondo alcune persone vicine alla coppia, non sembrava una storia destinata a durare, invece con il trascorrere dei mesi un’altra fonte aveva affermato che stavano pianificando il loro futuro. La fonte ha poi aggiunto come la gravidanza, anche se non programmata abbia reso felici i due attori ed anche le loro famiglie.

Visualizza questo post su Instagram Me…and my two favorite guys 💙💙 Un post condiviso da Emma Roberts (@emmaroberts) in data: 30 Ago 2020 alle ore 8:44 PDT