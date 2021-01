Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi: gli auguri più belli | VIDEO

Gli auguri di Buon anno da parte di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca attraverso i social, con loro anche la piccola di casa.

I neo genitori vip e molto famosi sopratutto sui social, Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca, hanno fatto ai loro tantissimi fan gli auguri attraverso i social.

Anche se sanno che è stato un anno molto difficile loro si sentono grati per essere diventati genitori per la prima volta di Blu Jerusalema nata a fine ottobre 2020.

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca: gli auguri social di Buon Anno

Il milionario italiano famoso soprattutto per i sui balletti sui social e la sua compagna la bellissima modella venezuelana hanno da poco mostrato attraverso un giornale spagnolo Hola! il volto della loro piccolina. In molti li avevano criticati per non averlo ancora fatto.

Al giornale hanno anche rilasciato un’intervista nella quale hanno raccontatato tante piccole curiosità, dalla cameretta a come è andato il parto, ma hanno anche raccontato della malformazione con la quale è nata Blu Jerusalema.

Sharon Fonseca e Gialuca Vacchi dopo la foto di Natale con la piccola e gli auguri eccoli di nuovo sui social per augurare Buon Anno ai loro fan.

La modella venezuelana posta una foto della famiglia felice e scrive nella didascalia: “Dire addio al 2020 con una conversazione profonda ed una passeggiata. Quest’anno è stato pieno di alti e bassi, ma siamo stati benedetti con il nostro angelo, per questo sono molto grata. Una cosa che ho davvero capito è quanto sia importante prendersi cura di noi stessi e degli altri. Questa è l’unica cosa importante che abbiamo, la nostra salute e quella dei nostri cari“.

Nelle stories della neo mamma i momenti della passeggiata e poi anche lei con la figlia poco dopo lo scoccare della mezzanotte.

Anche Vacchi ha voluto augurare Buon Anno con un video messaggio: “Niente è più come prima, e questo è ciò che Covid ha lasciato. All’improvviso abbiamo capito quanto siamo vulnerabili come persone e come esseri umani. Ora affinché questa vulnerabilità non si trasformi in fragilità, è necessaria la resilienza: la resilienza è ciò che reagisce al trauma e ne fa un’occasione per una nuova nascita e rigenerazione. Niente è più resistente di una piuma, non avanza per caso, scorre naturalmente, va su e giù, ma non cade mai, si piega e si muove di nuovo … Come la vita stessa. Prenditi cura di te stesso e degli altri: solo allora, niente sarà davvero come prima. I miei auguro per un sereno 2021“.

Voi unimamme li seguite sui social? Vi piacciono?