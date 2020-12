Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi, la camera da favola di Blu Jerusalema | VIDEO

Una cameretta da favola quella che Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi hanno arredato per la figlia Blu Jerusalema. Le immagini parlano da sole.

Il 27 dicembre la figlia del più famoso influencer italiano e della sua compagna ha compiuto 2 mesi. I due genitori hanno da poco rilasciato un’intervista esclusiva ad una rivista americana in cui hanno raccontato l’attesa, la nascita e il futuro che prevedono per la piccola Blu Jerusalema, il cui nome è stato finalmente spiegato. In quell’occasione hanno anche mostrato la bellissima cameretta.

Le immagini da sogno della cameretta di Blu Jerusalema

Dopo aver mostrato gli interni della villa, immersa in un grande parco a Bologna, e gli esterni nel famoso video di benvenuto a casa, finalmente l’imprenditore miliardario e la sua compagna, hanno aperto le porte del “mondo” di Blu.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Джанлука Вакки (@gianlucavacchifans)

Ad ispirare la coppia la favola di Alice nel Paese delle Meraviglie. Nella camera infatti oltre ad orsi giganti è presenta un divano a forma di mongolfiera gigante, che arriva al soffitto, circondato da nuvole. Poi naturalmente la culla a baldacchino, circolare, di colore bianco e l’area fasciatoio.

Un luogo magico dove la Blu Jerusalema potrà crescere, giocando assieme all’altro cucciolo di casa, El Gordo. La coppia infatti non ha mai nascosto l’amore per i cani, riferendosi al cane di famiglia come “primo figlio“.

Ma parlando di casa, la bambina non crescerà in Italia, o meglio non solo. Infatti Gianluca Vacchi ha spiegato che la loro intenzione è di vivere 6 mesi in Italia e 6 mesi a Miami, dove lui e Sharon si sono conosciuti e hanno acquistato una casa.

Nei piani del papà infatti la famiglia farà avanti e indietro per i primi 5 anni di vita della figlia. Circa le scuole invece, Gian, come lo chiama Sharon, prevede che Blu studierà a Miami e quindi tornerà in Italia solo per le vacanze.

E voi unimamme, cosa ne pensate della scelta della coppia più seguita del momento? Vi piace la cameretta?