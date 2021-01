Il figlio di Martina Colombari ha 16 anni: somiglia più alla mamma o al papà?

Martina Colombari, ex Miss Italia nel 1991, oggi è una mamma orgogliosa della famiglia creata con l’ex giocatore del Milan, Billy Costacurta. Scopriamo chi è il figlio di Martina Colombari.

Achille è nato ad ottobre del 2004, oggi, quindi, ha 16 anni. È davvero cresciuto e la mamma ha da poco pubblicato una foto con lui che mostra come è diventato e a chi assomiglia di più.

Il figlio di Martina Colombari e la somiglianza con il padre

A distanza di tempo, il figlio di Martina Colombari si è trasformato in un bel giovanotto, non a caso, l’ex modella ha postato la sua foto, con grande orgoglio. A detta di molti, Achille somiglierebbe in tutto al papà Billy, soprattutto, nel taglio degli occhi, delle sopracciglia molto folte e definite e anche nella forma del viso. Va detto che anche la bellezza della madre ha contribuito a rendere il ragazzo molto affascinante, basti pensare agli occhi di ghiaccio ereditati da mamma Martina. A proposito, avete letto tutte le mamme vip incinta o diventate madri nel 2020?

Come abbiamo detto poc’anzi, Achille Costacurta è molto simile al padre e chissà che non segua le orme del padre anche nella vita. Billy, infatti, oggi è un dirigente sportivo dopo una carriera da calciatore di successo. Anche il carattere è lo stesso, come il padre, il ragazzo sembra tenere molto alla sua privacy, al punto che di lui non si hanno molte notizie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

Un atteggiamento ben diverso da molte personalità note come Chiara Ferragni e Fedez che, da sempre, hanno messo in piazza la loro vita privata, sia con la prima gravidanza e, adesso, con la seconda.

Proprio questa quest’aria misteriosa, rende Achille ancora più affascinante, senza contare al suo sguardo tenero e profondo che sfoggia nell’immagine postata dalla Colombari. Non solo, Achille dimostra di essere anche alla moda, grazie al taglio rasato a lato e alla felpa bianca che rivale un fisico asciutto e curato.

E per voi unimamme, a chi somiglia di più Achille, al papà o alla mamma Martina?