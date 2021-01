Michelle Hunziker affida la sua città alla Vergine Maria ed emoziona | VIDEO

Un video molto emozionante è stato pubblicato sui social di Michelle Hunziker per rendere omaggio alla sua citta, eccolo.

La conduttrice svizzera, Michelle Hunziker, molto amata nel nostro Paese, i suoi programmi riscuotono sempre un grande successo, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram molto emozionante.

Anche lei, come del resto tutti nel Mondo, ha passato un anno super difficile legato alla pandemia, e questo video è un omaggio per le persone che hanno sofferto o che soffrono, ma anche un segno di rinascita.

Michelle Hunziker canta l’Ave Maria ed emoziona

Siamo abituati a vedere Michelle Hunziker sempre allegra e spensierata, sopratutto suoi social dove mostra ai suoi tantissimi fan momenti di vita quotidiana e privata, la bellissima conduttrice però ha un animo molto porfondo e con questo suo ultimo porgetto lo ha confermato.

Un video bellissimo pubblicato sui suoi canali social nel quale inertreta una delle canzioni più emozionanti, l‘Ave Maria di Schubert. Un’interpretazione dolcissima, vera e molto toccante che è piaciuta tantissimo ai suoi fan che hanno gradito: “Complimenti, sei sempre meravigliosa, GRANDE DONNA !!!” oppure “Bravissima, complimenti da pelle d’oca“.

La Hunziker ha anche pubblicato una didascalia per spiegare il perchè di questa canzone preghiera: “Una preghiera in musica per tutti noi alla madre celeste. L’ho voluta cantare così in modo amatoriale e in casa, a Bergamo, dove ho passato quest’anno così strano e surreale. Durante la prima ondata aprivo quella finestra tutte le mattine e sentivo quel silenzio… a tratti assordante e insopportabile, a tratti invece confortevole anche se interrotto troppo spesso dalle sirene delle ambulanze. Proprio da quella finestra ho visto i camion dell’esercito passare e in un attimo mi sono sentita catapultare in un incubo”.

Per poi continuare: “Questa preghiera la dedico a tutti voi, al dolore e allo sconforto che ognuno ha vissuto a modo suo e a quelle famiglie che hanno perso persone care all’improvviso. L’apertura di questa finestra oggi nell’anno nuovo per me significa mettercela tutta affinché quest’anno possa rappresentare la nostra rinascita, la ripartenza, la forza e la determinazione a non farci più catturare dallo scoramento”.

La conduttrice conclude con un auguri per tutti: “Con il cuore pieno di luce e lo sguardo rivolto non al futuro, ma al ‘qui e ora’, nel presente, nell’affrontare una nuova salita scalino dopo scalino senza MAI guardare la fatica nella sua interezza… ce la faremo! Che abbia inizio questo nuovo viaggio. Vi voglio bene, buon 2021″.

La conduttrice in una passata intervista a Tv2000 aveva parlato del padre e del suo rapporto con la vergine Maria: “da bambina lei – come una mamma – c’è sempre stata ma io non l’ho considerata tanto perché noi figli siam così: pretendiamo la presenza dei genitori per ignorarli, no? E lo facciamo anche con Maria, con Gesù e con Dio; pretendiamo che loro ci siano però li ignoriamo. Però quando cresci ti rendi conto che è bello dedicargli del tempo anche quando non ne hai bisogno”.

Di seguito il testo della canzone interpretata da Michelle Hunziker

Ave Maria

Gratia plena

Maria, gratia plena

Maria, gratia plena

Ave, ave dominus

Dominus tecum

Benedicta tu in mulieribus

Et benedictus

Et benedictus fructus ventris

Ventris tuae, Jesus

Ave Maria

Ave Maria

Mater Dei

Ora pro nobis peccatoribus

Ora pro nobis, Ora, ora pro nobis peccatoribus

Nunc et in hora mortis

Et in hora mortis nostrae

Et in hora mortis nostrae

Et in hora mortis nostrae

Ave Maria

Voi unimamme avete visto il video? Eì molto emozionante, brava Michelle.