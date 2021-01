“Riconosci questo bambino dai grandi occhi verdi?”. Oggi è un famoso musicista.

Grandi occhi verdi abbaglianti. Lo sguardo pieno di stupore di questo bambino appartiene a un personaggio famoso e molto amato. Lo avete riconosciuto?

È un altro dei vip ospiti di Verissimo che hanno dato al programma le loro foto quando erano bambini a Natale. Immagini piene di tenerezza e meraviglia. Chissà se il bambino ritratto nella foto sopra aveva appena visto Babbo Natale o aveva ricevuto un regalo speciale.

Nei giorni scorsi, vi abbiamo mostrato Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi da bambine. Scopriamo invece chi è il vip in questa foto.

Chi è questo bambino dai grandi occhi verdi? Oggi è un personaggio tra i più apprezzati

Nuova foto e nuovo bambino. La trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin su Canale 5, è andata in onda sabato 26 dicembre con una puntata speciale, annunciando i suoi ospiti su Instagram con le loro foto da bambini a Natale. Una serie di immagini tenere di bambini sorridenti o concentrati, in attesa della festa e dei regali.

“Perché il Natale fa tornare tutti bambini…“, ha scritto Verissimo sul suo account ufficiale Instagram, “Riconoscete alcuni degli ospiti della nostra puntata speciale #VerissimoMerryXmas?“.

Dopo le foto di due bambine, Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi, questa volta tocca a un bambino. Si tratta di un musicista diventato molto famoso nell’ultimo anno, grazie a un altro seguitissimo programma di Mediaset. È di origine siciliana ed è un cantante e musicista italiano. Qui sotto la foto integrale dal profilo Instagram di Verissimo.

Non lo avete ancora riconosciuto? Si tratta di Alberto Urso, 23 anni, nato a Messina, cantante e musicista polistrumentista, vincitore nel 2019 della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Alberto Urso ha studiato al Conservatorio di Messina, poi si è laureato in canto lirico al Conservatorio di Matera. È un cantante tenore e un polistrumentista, suona pianoforte, sax e batteria. Nel 2010 ha partecipato al talent show Ti lascio una canzone, trasmesso da Rai 1, duettando con vari cantanti e vincendo l’edizione con gli altri concorrenti.

Per un certo periodo di tempo ha fatto parte del trio TNT, poi sciolto, con Benedetta Caretta e Ludovico Cetri. Nel 2017 ha duettato con Katia Ricciarelli. Il suo primo EP, Per te, è uscito il 2 novembre 2018.

Poi, tra il 2018 e il 2019, Alberto Urso ha partecipato alla diciottesima edizione del talent Amici, condotto da Maria De Filippi, risultando il vincitore assoluto il 25 maggio 2019. Il programma gli ha dato grande popolarità e ha rappresentato una svolta importante nella carriera del giovane cantante.

Il 10 maggio 2019, Urso ha pubblicato il suo primo album in studio Solo, vincitore del disco d’oro e in prima posizione della classifica FIMI per due settimane di fila. Dall’album è stato estratto il singolo Accanto a te (scritto dalla cantante Giordana Angi), uscito il 20 maggio. L’album contiene anche la canzone Guarda che luna, in cui Alberto Urso duetta con Arisa.

Il cantante ha partecipato anche al Festival di Sarermo 2020, classificandosi quattordicesimo con il brano Il sole ad est.

Alberto Urso ha avuto una relazione sentimentale, conclusa nel 2018, con la cantante Benedetta Caretta, vincitrice dell’edizione di Io canto del 2010 ed ex concorrente di The Voice of Italy.

Conoscete Alberto Urso, unimamme? Siete sue fan?