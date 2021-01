Pare che Elisabetta Gregoraci non sarà presente nella puntata del Grande Fratello Vip. Quale impegno avrà così urgente per non partecipare al reality? Scopriamo insieme!

La notizia è di poco fa. Elisabetta Gregoraci non sarà presente nello studio di Cinecittà per partecipare come ex concorrente alla nuova puntata del Grande Fratello Vip. La showgirl ha fatto sapere di avere di meglio da fare, postando una foto sul suo profilo Instagram che svela dove si trova e, soprattutto, con chi.

Elisabetta Gregoraci non si trova in Italia

Dopo aver passato il Capodanno lontano dal figlio Nathan, infatti, Elisabetta Gregoraci ha deciso di raggiungerlo. Mentre lei era in Italia, Nathan Falco ha trascorso le festività con il papà, Flavio Briatore, recatosi a Dubai per seguire gli affari di una delle tante sedi del Billionaire.

Insomma, mamma Elisabetta è pronta a recuperare il tempo che ha perso con il figlio partecipando al reality di Canale 5. Proprio in queste ore, infatti, ha pubblicato su Instagram uno scatto dagli Emirati Arabi, insieme al figlio. Sotto lo scatto ha commentato: “Passeggiando con la mamma”. A proposito, vi ricordate il commovente pianto di Elisabetta al GF VIP.

Nathan Falco, di 10 anni ed Elisabetta Gregoraci, di 40, si mostrano felici mentre si godono un po’ di caldo trascorrendo le giornate in spensieratezza.

Una voltata postato lo scatto, i commenti dei follower non si sono fatti attendere ed Elisabetta ha risposto ad alcuni followers. In molti, infatti, erano curiosi di sapere se la showgirl calabrese prendesse parte alla puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. La Gregoraci, trovandosi a Dubai, ovviamente, ha risposto di no. Rimandata anche la diretta social insieme a Francesco Oppini e ad Enock: “Niente diretta, ho tre ore di fuso”, ha spiegato.

Tra i vari commenti, poi, ci sono stati anche quelli di coloro la mettevano in guardia sulle eventuali misure di quarantena che doveva seguire in Italia, una volta rientrata da Dubai. La risposta delle Gregoraci, in questo caso, è stata pronta. Ha riferito, infatti, di non vivere in Italia, ma di avere la residenza a Montecarlo come il suo ex marito Flavio Briatore.