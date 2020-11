Elisabetta Gregoraci in diretta tv è in lacrime per il figlio sopratutto dopo aver appreso una notizia che l’ha messa in crisi.

Chi segue il Grande Fratello, ma il gossip in generale sa che la conduttrice Elisabetta Gregoraci si trova al momento della casa del Grande Fratello per partecipare all’ultima edizione del reality che vede come concorrenti i Vip.

La Gregoraci è stata sposata per 13 anni con l’imprenditore Flavio Briatore dal quale ha avuto anche un figlio Nathan Falco. Ieri sera è andata in onda una puntata del programma nel quale la conduttrice ha ricevuto una sorpresa. Ecco cosa è successo.

Elisabetta Gregoraci al Gif Vip triste per il figlio: “Non ce la faccio”

Elisabetta Gregoraci è nella casa del Grande Fratello da diversi mesi ormai. Fuori ad aspettarla c’è il figlio Nathan Falco che nel frattempo sta vivendo con il padre, Flavio Briatore. La Gregoraci ieri sera ha potuto finalmente rivedere, con tutta l’emozione che solo una madre può avere, il figlio attraverso un video messaggio.

Nathan che ha 10 anni le racconta che ha lasciato l’Italia ed adesso si trova a Dubai con il papà con il quale sta trascorrendo dei momenti molto divertenti, ma senza trascurare lo studio. Nathan come altri studenti studia attraverso la Dad e quindi può essere dovunque: “Ciao mamma volevo mandarti un mio saluto, io sto bene, vado a scuola e mi impegno. Ora sono a Dubai con papà ancora per un paio di giorni. Oggi sono andato al deserto e ho guidato il quad, era molto bello. Ho saputo che il Grande Fratello si allunga ancora per un po’. Tranquilla mamma, io sto bene, ti vedo in tv, puoi continuare. Ciao mamma, ti voglio bene, mi manchi“.

Effettivamente, guardando le foto e le stories che Briatore sta pubblicando in questi giorni sul suo profilo Instagram sembra proprio che il giovane Briatore si stia divertendo. Per lui anche l’esperienza di stare a stretto contatto con un falco e di scoprire il deserto. Nell’ultima foto di poche ore fa che l’imprenditore ha pubblicato i due sono appunto nel deserto mentre si fanno immortalare in un abbraccio. I commenti in poche ore sono tantissimi e molti fan elogiano l’imprenditore per come sta crescendo il figlio e notano una somiglianza tra i due. Voi che dite si somigliano?

Elisabetta Gregoraci dovrà aspettare ancora qualche mese prima di riabbracciare il figlio. Il programma che in un primo momento doveva terminare il 4 dicembre 2020 andrà avanti fino all’8 febbraio che coincide con il compleanno della conduttrice.

Lei quando ha ricevuto la notizia in diretta tv ha esclamato “Non ce la faccio!” e parlando del figlio ha detto sottovoce: “Sta a Dubai, ormai non so nemmeno più dove sta…”.