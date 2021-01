By

Il bicarbonato di sodio può avere molti utili utilizzi in casa, facendoci risparmiare nell’acquisto di prodotti.

Unimamme, magari non tutti conoscono i tanti utilizzi che può avere il bicarbonato di sodio.

I prodotti per la pulizia, per esempio, costano parecchio, a volte però le cose più efficaci si trovano già nella nostra cucina.

Il bicarbonato di sodio è uno degli ingredienti che possono essere usati per ricette e pulizie.

Vediamo insieme quali.

Bicarbonato di sodio: come usarlo

Innanzitutto bisogna specificare che il lievito e il bicarbonato di sodio sono due cose diverse.

Entrambi lasciano agenti che si somigliano, ma non sono gli stessi. Il bicarbonato di sodio ha bisogno di un acido e di un liquido per attivarsi e aiutare i prodotti da forno a lievitare, il lievito ha bisogno solo di un liquido per attivarsi.

Il lievito quindi non è forte come il bicarbonato di sodio, se lo si sostituisse con quest’ultimo bisognerebbe usare tre volte più lievito in polvere rispetto al bicarbonato di sodio.

Fatta questa distinzione vediamone gli usi.

1) Tappeto e materasso

Il bicarbonato di sodio è perfetto per rimuovere le macchie e i cattivi odori, è ottimo per pulire matersassi e tappeti.

Ha anche un’azione rinfrescante che elimina i batteri in agguato nel materiale. Spalmate una soluzione di bicarbonato di sodio e acqua su eventuali macchie e cospargete il resto della vasca su tutto il materasso o sul tappeto.

Lasciatelo riposare per tutta la notte o il più a lungo possibile, aspirate i resti o asciugate la soluzione pastosa con un panno umido.

2) Tappare i fori o gli scarichi

se lo scarico è ostruito o puzzolente il bicarbonato di sodio può aiutarvi.

Versate 200 gr. di bicarbonato (circa mezza tazza) nello scarico del lavandino e poi versate mezzo bicchiere di aceto.

Coprite il buco con un panno umido e lasciate lo frizzare per 5 minuti.

Sciacquate lo scarico con acqua calda per eliminare i resti e avrete uno scarico come nuovo.

3) I muri, le pareti

Anche i muri si sporcano con impronte di mani o gli schizzi di cibo. Usate una spugna umida per applicae il bicarbonato di sodio sulle macchie del muro.

Eliminate delicatamente la macchia con il lato ruvido della spugna, come si legge su Express.

Il bicarbonato di sodio inoltre può essere utilizzato anche per eliminare il cattivo odore dalle scarpe.

