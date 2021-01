Michelle Hunziker dedica speciale per l’Epifania: “Pure Love”

Per festeggiare il giorno dell’epifania, Michelle Hunziker ha postato degli scatti delle sue figlie. Ecco la dedica!

Michelle Hunziker ha voluto omaggiare le sue tre figlie, Sole, Celeste e Aurora con degli scatti teneri che rivelano il loro profondo legame. La pioggia di commenti positivi non si è fatta attendere, soprattutto, per elogiare il bel rapporto tra le sorelle nonostante siano nate da due matrimoni diversi.

Michelle Hunziker e la dedica alle figlie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Come didascalia delle immagini pubblicate su Instagram, Michelle Hunziker scrive: “Pure love…i miei tre angeli…”. Le figlie più piccole giocano teneramente con la sorella maggiore. Nonostante non condividano lo stesso padre, il loro rapporto è molto profondo, fatto di complicità e affiatamento.

Sole e Celeste sono nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi e hanno rispettivamente 6 e 5 anni. Aurora, invece, nata dalla storia d’amore con il cantante romano Eros Ramazzotti, ha spento le 24 candeline proprio lo scorso dicembre.

La bellissima presentatrice svizzera non perde occasione per mostrare la sua allegra famiglia. Spesso e volentieri, infatti, posta scatti che la ritraggono con le sue figlie in attimi di vita quotidiana. A proposito, avete visto come fa Michelle a ritornare in forma con le sue figlie?

La vita di Michelle prosegue a gonfie vele, nella vita come nel lavoro. Solo qualche giorno fa, infatti, era apparsa al fianco di Roberto Bolle nello spettacolo Danza con me, di cui vi avevamo già parlato. Durante il suo intervento a sfoggiato tutto il suo talento realizzando un monologo sulla violenza contro le donne davvero commovente. In un passo, scrive: “Non ci sono scuse per le mani addosso, per come mi tratti, per quello che mi fai. Per tutto il dolore che mi stai provocando dentro e fuori”.

E voi unimamme, cosa ne pensate della famiglia allargata di Michelle Hunziker e della dedica che ha fatto alle sue figlie, commovente non trovate?