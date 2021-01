La bellissima neomamma Sharon Fonseca con il compagno Gianluca Vacchi hanno raccontato con immagini inedite i momenti salienti del loro diventare genitori, a cominciare dall’annuncio che aspettavano un bambino.

Come sappiamo il 27 ottobre è nata la loro bambina, Blu Jerusalema, in Svizzera e con parto cesareo. La coppia, che è da anni sui social, non ha però condiviso subito le immagini della figlia, ha aspettato, nonostante le pressioni dei fan. Finalmente, in occasione delle feste natalizie, i due genitori hanno deciso di mostrare il volto della bambina, racocntando anche dei problemi di salute della piccola. Blu infatti dovrà operarsi a breve per un problema al palato, la palatoschisi.

Sin dalla nascita, a fare compagnia ed aiutare la coppia, la famiglia di Sharon Fonseca, o meglio i genitori e la sorella, che sono ripartiti da pochi giorni. Il fratello invece non è venuto in Italia, ma è rimasto con la moglie e i figli in America.

Dall’annuncio della gravidanza al Natale: il video di Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi

Gianluca Vacchi, l’influencer italiano più seguito nel mondo, è noto per i suoi balletti o le sue gag, ma emoziona e stupisce quando si mostra nelle vesti di papà, o di hair stylist ed infine di “cantante” per la figlia.

Nel nuovo video condiviso da Sharon si vedono, come accennato, i momenti più importanti di questi ultimi mesi per la coppia: dall’annuncio della gravidanza fatto su Instagram a maggio 2020 fino alle ultime immagini condivise con la piccola Blu nella loro bellissima casa a Bologna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sharon Fonseca (@sharfonseca)

La bella neomamma ha anche pubblicato nelle sue storie una sorta di calendario passato, mostrando per ogni mese del 2020 il principale “evento”. Ecco quindi che a Marzo ha scoperto di essere incinta, a Maggio hanno dato l’annuncio e a Ottobre è nata Blu.

Onnipresente ovunque, infine, El Gordo, il cane che loro considerano il loro primo “figlio”.

E voi unimamme seguite questa coppia? Piace anche a voi questa nuova veste di Gianluca Vacchi?