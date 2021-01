Solo qualche giorno fa, Laura Torrisi mandava un messaggio dal suo letto di ospedale a tutti i suoi fan di Instagram, rassicurandoli sul suo stato di salute. Che cosa è accaduto?

La bella attrice si è dovuta sottoporre ad un delicato intervento per arginare i rischi di un problema che la tormenta da molti anni ormai. Non si tratta, infatti, della prima operazione ma della terza dal 2010, anno in cui le è stata diagnosticata una patologia che affligge molte donne.

Laura Torrisi e il dramma della malattia

L’ex compagna di Leonardo Pieraccioni e mamma di Martina, di 10 anni, ha rivelato di soffrire di endometriosi di cui vi abbiamo già parlato, diagnosticatale appena prima di restare incinta. In uno degli scatti pubblicati su Instagram, Laura è in un letto d’ospedale e corredo scrive: “Tieni mamma, ti lascio i miei guardiani del sonno Stitch e amico verde, così quando non potrò̀ essere qui, ci penseranno loro a te. Marty. Ovviamente, ci sono anche la pelosetta, mia madre, mio padre, mia nonna e tutti gli amici e parenti che, seppur lontani, mi sono stati vicini più̀ che mai, sia durante l’intervento, sia dopo”.

La nota attrice, poi, rassicura i suoi followers: Sono a casa finalmente e piano piano, sto recuperando. Non sono riuscita a farvi gli auguri di buon anno perché́ ho passato un Capodanno alternativo. Volevo inoltre ringraziare tutti i medici e gli infermieri di Villa Donatello per la pazienza avuta con me, i miei angeli custodi, i chirurghi Alberto e Roberta, per avermi accompagnata e guidata in questa ennesima battaglia che da anni combattiamo, contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero”. Alla fine del post, inoltre, non prima di aver augurato un buon 2021 ai suoi fan, promette di ritornare presto.

Non è la prima volta che una donna famosa cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica su questo argomento. Prima di lei, infatti, è stata la volta di Emma Roberts, la nipote della nota attrice Julia, di cui vi abbiamo già parlato.

E voi unimamme, trovate anche voi che Laura Torrisi stia affrontando la sua malattia con forza?