Lorella Cuccarini malata con parte dei figli: “spero in una guarigione rapida”

Lorella Cuccarini, insegnante del talent show di Amici, ha ricevuto una brutta notizia circa la sua salute.

Unimamme, il Covid -19 continua a girare anche neli ambienti del mondo dello spettacolo e oggi vi dobbiamo parlare di un nuovo vip che è stato contagiato.

Poco tempo fa vi avevamo parlato di Giorgia Palmas e Filippo Magnini che, sotto Natale, erano risultati entrambi positivi al virs di cui tantio si parla da ormai un anno.

Lorella Cuccarini: Gli ultimi aggiornamenti su Amici

Ora anche un’altra showgirl, diventata di recente maestra di ballo nell’ultima edzione del talent show di Canale 5, Amici, ha annunciato la propria positività al Covid-19 con un messaggio sui social, precisamente su Instagram, veicolo di comunicazione prediletto dalla maggior parte dei vip.

Ecco che cosa ha scritto la 55enne conduttrice, showgirl e insegnante di ballo Lorella Cuccarini: “Ecco la mia postazione per la prima puntata di Amici del 2021💥.

Il covid è arrivato anche a casa nostra. Per fortuna, pochi sintomi e una guarigione rapida…

Ora, sono in attesa del tampone negativo.

Grazie per tutti i messaggi di affetto!

Ci vediamo domani alle 14.10″.

In allegato la Cuccarini ha anche postato una foto di lei davanti alla sua postazione casalinga, in attesa del collegamento con Amici.

Il suo messaggio ha colpito molto i suoi 295 followers e infatti la presentatrice ha ricevuto anche moltissimi messaggi di incoraggiamento, quasi 900.

La showgirl ha saputo della positività durante un controllo di routine per la trasmissione e ora è in attesa del tampone per tornare in fretta tra i ragazzi del talent di Maria De Filippi. Insieme a lei sono positivi anche alcuni dei figli.

In un ultimo aggiornamento, risalente a un’ora fa la Cuccarini ha raccontato della sua nuova esperienza, ecco che cosa ha scritto: “È appena finita la puntata: un po’ diversa per me…”.

La Cuccarini fa parte del nuovo team di professori di questa edizione 2020/2021 di Amici in cui lei ha sostituito il ballerino e coreografo di origini olandesi Timor Steffens.

Unimamme, voi eravate già al corrente dell’annuncio? Avete seguito l’ultima puntata di Amici?