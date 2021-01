Oggi è il compleanno di questa bambina: l’avete riconosciuta? È una famosa duchessa.

Una bambina che tutti conoscete, oggi una donna, compie gli anni, ma l’avete riconosciuta nella foto sopra? Lo sguardo un po’ pero e il labbro inferiore all’infuori rendono tenerissima questa piccolina, che oggi è una donna affermata e una mamma.

Vi diamo un indizio, anzi due: si chiama Catherine ed è una duchessa. Avete capito chi è?

Oggi è il compleanno di una famosa bambina: Kate Middleton

Vi diamo un altro indizio, una foto in cui la bambina appare più grande. Con i suoi bellissimi occhi azzurri e i capelli castani. Lo sguardo è deciso e il sorriso dolce.

Oggi, 9 gennaio, questa bambina compie 39 anni ed è mamma di tre bambini. Vive a Londra in un importante palazzo. È una mamma come tutte le altre, educa i suoi figli come farebbe qualunque brava mamma, senza viziarli. È una mamma che lavora, ma il suo è un lavoro molto particolare. Il lavoro di una duchessa, tra pubbliche relazioni, cerimonie, inaugurazioni, eventi di rappresentanza e impegni istituzionali.

Se non avete ancora capito chi è, beh, si tratta di Catherine, Kate, Middleton, Duchessa di Cambridge, moglie del Principe William del Regno Unito e futura regina.

Nata il 9 gennaio del 1982 a Reading, in Inghilterra, Kate ha studiato storia dell’arte all’Università di St. Andrews, in Scozia, dove ha incontrato William nel 2001. Kate e William hanno iniziato a frequentarsi, in via non ufficiale, nel 2003. La loro relazione ha avuto un periodo di interruzione nel 2007, quando sembrava che si fossero lasciati per sempre. Poi la coppia è tornata insieme nel 2008. La coppia è andata a convivere nel 2010 in Galles, ad Anglesey, dove William stava completando il suo addestramento nell’aeronautica britannica RAF. A novembre 2010 è stato annunciato il loro fidanzamento ufficiale, seguito poi dal matrimonio, il Royal Wedding più seguito nella storia della tv, il 29 aprile 2011.

A luglio 2013 è nato il loro primo figlio, il principino George. Nel 2015 la figlia Charlotte e infine nel 2018 il terzogenito Louis. Tutta la famiglia vive a Kensington Palace.

Kate Middleton ci tiene molto alla famiglia ed è una mamma molto attenta nel dare un’educazione il più possibile normale ai suoi figli, nonostante l’appartenenza a una delle famiglie reali più importanti al mondo e i privilegi di cui sono circondati. Le persone a lei vicine dicono che Kate è prima di tutto una mamma, prima ancora di essere duchessa.

Nonostante il grande impegno di educare tre bambini, pur con l’aiuto della tata di famiglia, Kate appare in pubblico sempre in splendida forma, sorridente e raggiante. Sicura di sé ma semplice. Come duchessa e membro della famiglia reale, è impegnata in tantissime attività di rappresentanza e soprattutto di promozione sociale. Partecipa con entusiasmo alle iniziative di beneficenza e a favore delle famiglie e in questo anno segnato dalla pandemia ha preso parte a molte iniziative a favore del servizio sanitario britannico, insieme al marito William.

Kate, insomma, si sta già allenando come futura regina consorte, sempre accanto al marito, amorevole ma non permissiva con i figli, presente nelle occasioni importanti, elegante ma non altezzosa, empatica e sempre disponibile ad ascoltare le storie delle persone comuni. Assomiglia un po’ a Lady Diana, ma molto più matura, consapevole del suo ruolo e nel controllo della situazione, o almeno così appare.

Il punto di forza di Kate è la madre Carole, un modello e riferimento per lei e per tutta la sua famiglia. Una guida fondamentale in un ruolo non facile.

Per la sua elegante nonchalance, la grazia e la disponibilità verso gli altri, Kate ha già conquistato il popolo britannico. Siamo sicure che ne farà di strada. Tanti auguri Kate!

E voi, unimamme, seguite le vicende di Kate Middleton?