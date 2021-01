By

A poche settimane dall’uscita della sua copertina per Vogue, Leni Klum, la bellissima figlia di Heidi e Flavio Briatore, mostra ai fan un problema che l’accomuna a Kylie e Kendall Jenner.

Dopo poche settimane dal suo debutto su Vogue, Leni Klum, la bellissima figlia della modella Heidi Klum e di Flavio Briatore, ha condiviso un suo problema con i migliaia di followers che la seguono su Instagram.

Lo scorso dicembre, la giovane Klum ha fatto il suo debutto come modella posando per la copertina di Vogue Germania insieme alla madre Heidi, a cui è molto legata. “Sono felice che finalmente puoi mostrare al mondo chi sei. Questa copertina è il primo passo per il mondo che sogni!“, aveva commentato la madre top model ormai 47enne.

La ragazza 16enne – che somiglia in modo impressionante a sua madre Heidi – soffre, tuttavia, di un problema che la accomuna non solo a miliardi di adolescenti nel mondo, ma anche a star famosissime come le sorelle Kylie e Kendall Jenner.

Leni infatti, non ha una pelle propriamente “di pesca” ma e arrossamenti e moltissime impurità: con uno scatto condiviso con il suo mezzo miliore di followers, la giovane modella ha voluto rivelare il suo disagio.

Leni Klum, la figlia di Flavio Briatore svela il suo problema

Leni Klum è la bellissima figlia di Heidi Klum e di Flavio Briatore (nonostante il padre non l’abbia mai riconosciuta) che, seguendo le orme della celebre madre, ha da poco fatto il suo debutto nel mondo della moda.

Di recente, infatti, in una sua intervista, l’imprenditore Flavio Briatore aveva rivelato diverse informazioni in merito alla sua paternità e all’adozione di Leni da parte del compagno di Heidi: “Leni è la mia figlia naturale, ma noi tre abbiamo serenamente convenuto che aveva più senso che la adottasse lui, perché un bambino deve crescere in una famiglia“.

La ragazza ha da poco pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dove, per la prima volta, ha mostrato un problema che la accomuna a milioni di suoi coetanei più o meno famosi.

Nella sua foto al naturale, la modella ha mostrato il suo viso senza filtri e l’acne che lo invade. “Brutta pelle, anche questa passerà“, ha scritto la ragazza nella descrizione della foto ricevendo subito migliaia di commenti di giovani che, come lei, soffrono di questo problema.

Molti dei suoi giovanissimi followers l’hanno lodata nei commenti: il suo apparire “normale” e fuori dagli stereotipi di perfzione della moda l’ha resa molto apprezzata. “Dobbiamo normalizzare tutto questo“, ha scritto, infatti, uno dei suoi fan; “È così bello che mostri la realtà delle cose“, ha continuato un altro.

Nonostante i celebri e dicussi genitori, le copertine di Vogue e il suo lavoro nel mondo della moda, la sedicenne Leni è un’adolescente come le altre.

