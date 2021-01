Chiara Ferragni in difesa del marito: “Non capisci come funziona l’amore!”

In queste ore, Chiara Ferragni è intervenuta in difesa del marito, rivelando il gRande amore che prova per il rapper. Frutto di questo amore sono Leone e la bimba in arrivo che già sembrano somigliarsi tantissimo. Ecco le ecografie a confronto.

Il commento negativo di una fan su Fedez ha attirato l’ira della fashion blogger che, non ci sta, e ha voluto difendere il marito per dimostrargli tutto il suo amore. La replica piccata, infatti, rivela quanto Chiara sia legata al rapper con il quale ha messo su una bella famiglia composta da Leone e la secondogenita in arrivo. A tal proposito, come lei stessa ha mostrato su Instagram, la somiglianza tra i due fratellini è davvero impressionante.

Chiara Ferragni in difesa di Fedez: “Non capisci come funziona l’amore!”

Chiara Ferragni, infatti, aveva pubblicato su Instagram, una serie di scatti che la ritraevano in compagnia del marito Fedez. Nelle foto, i due si tengono le mani in ascensore, scambiandosi un bacio. La maggior parte dei commenti è stato positivo, tuttavia, c’è n’è uno in particolare che ha mandato Chiara su tutte le furie.

“Per infilarti nel letto con Fedez ci vuole stomaco”, questo è il commento dell’hater che la Ferragni ha mal digerito. La risposta è stata molto eloquente: “Ci vuole invece cervello per capire che un commento del genere non ha proprio senso di esistere e chi lo scrive sta cercando il suo attimo di celebrità o proprio non capisce come funziona l’amore“.

Una risposta che non lascia dubbi, quindi, e che rivela un grande amore tra i due che si è coronato con la nascita di Leone e la bimba in arrivo.

A tal proposito, qualche giorno fa, Chiara Ferragni ha voluto mettere a confronto, le ecografie di Leone e della sua seconda figlia. Confrontando le due foto, è venuta fuori una somiglianza da brividi che la donna ha voluto condividere con i suoi fan. Dalla foto, infatti, è evidente come i due fratellini siano praticamente identici.

Mamma Chiara e papà Fedez sono curiosi di sapere se, il frutto del loro amore, anche una volta nata, somigli al fratello maggiore Leone. Al momento, stando alle ecografie postate da mamma Ferragni, la risposta sembrerebbe di si.

Unimamme anche a voi è piaciuta la risposta di Chiara Ferragni all’hater? E cosa ne pensate della somiglianza tra Leone e la sorellina?