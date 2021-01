Chiara Ferragni confessa un problema: “ho sofferto in entrambe le gravidanze”

Chiara Ferragni incinta del secondo figlio, una bambina, confessa di soffrire di un disturbo della gravidanza e lo condivide con le mamme fan, chiedendo anche consigli.

L’influencer mamma più famosa del mondo è in attesa e fa quello che ha sempre fatto: condivide la sua vita sui social, su Instagram in particolare. E probabilmente il lockdown le dà motivi in più’ e tempo per farlo.

Dopo infatti aver raccontato del gonfiore alle gambe, della mancanza di sonno, la bionda imprenditrice si è rivolta alle sue fan per chiedere un consiglio sul post parto e raccontando un ulteriore dettaglio su come sta vivendo questa sua seconda gravidanza.

Chiara Ferragni parla delle sue gravidanze e di un disturbo comune

In una delle sue ultime storie la Ferragni si è rivolta alle mamme chiedendo consiglio su quale panciera e quali guaine post parto scegliere. Non vuole infatti trovarsi impreparata per il dopo ed avendo avuto benefici dall’utilizzo della panciera dopo la nascita di Leone, sta cercando feedback e consigli dalle sue followers.

Parlando di panciera quasi tutte le mamme sanno cos’è. Secondo le nostre nonne la panciera è un ottimo strumento per aiutare i muscoli della pancia a tornare come prima, ma i medici non sono d’accordo. Alcuni infatti la consigliano solo in caso di parto cesareo o solo per brevissimi periodi.

E’ infatti fisiologico che durante la gravidanza i muscoli addominali cambino, in particolare i muscoli retti dell’addome che possono allungarsi anche di 15 cm (la famosa diastasi addominale). Dopo aver partorito però, nella maggior parte dei casi, in alcuni mesi le donne recuperano il tono muscolare e i muscoli si riavvicinano.

La panciera, secondo molti esperti, aumenta il rischio che tale ripresa sia più lenta, perché, contenendo e supportando la parete addominale, non consente ai muscoli di lavorare.

In caso di parto cesareo invece è diverso: i medici infatti ne consigliano l’uso nei primi giorni dopo il parto, soprattutto quando ci si muove o si compiono degli sforzi. A riposo invece non andrebbe indossata.

Un’altra mamma vip che l’ha usata e ne ha tratto giovamento è stata recentemente Sharon Fonseca, la compagna di Vacchi e mamma di Blu Jerusalema, che ne ha parlato quando ha raccontato il suo parto cesareo.

Dopo aver chiesto messo a confronto le sue gravidanze con le ecografie e la crescita della pancia, la Ferragni ha deciso di affrontare il discorso “disturbi” e ha spiegato in cosa si assomigliano e in cosa differiscono:

in nessuna delle due ha sofferto di nausee (o quasi mai)

in entrambe ha sofferto di reflusso , soprattutto dalla 26esima settimana, e con la bambina il disturbo è più frequente

, soprattutto dalla 26esima settimana, e con la bambina il disturbo è più frequente nei primi tre mesi della prima gravidanza era molto stanca, diversamente che con la seconda

nella prima gravidanza, a partire dalla 33esima settimana, ha avuto un problema con la placenta che l’ha costretta al riposo.

Su quest’ultimo problema Chiara ha spiegato che al momento è alla 28esima e che, pur augurandosi che non le ricapiti, se dovesse ripresentarsi la sua vita non cambierebbe di molto, perché durante il lockdown passa molto tempo tra letto e divano.

Naturalmente anche noi le auguriamo di procedere nel migliore dei modi e non vediamo l’ora di vedere la figlia e scoprire a chi assomiglia.

E voi unimamme, seguite questa mamma sui social? Vi piace?