Chiara Ferragni su Instagram racconta come sta vivendo la sua seconda gravidanza e come si sente, chiedendo consigli ai fan per un problema comune alle mamme e una sensazione che non provava da mesi.

L’influencer italiana più seguita al mondo continua a condividere con i suoi followers i suoi momenti privati da mamma, moglie e figlia. Poco tempo fa aveva anche chiesto aiuto per un problema legato alla gravidanza.

Durante le feste si è spesso mostrata in compagnia delle sorelle e dei nonni. Questa volta però racconta ciò che ha provato a rimanere senza Leone.

Chiara Ferragni su Instagram: ha un problema comune delle mamme e una cattiva abitudine da abbandonare

La Ferragni è reduce di festeggiamenti in famiglia per il Natale, anche se il Capodanno lo ha festeggiato solo con Fedez e il piccolo Leone. Bellissime le immagini di loro tre insieme e i video condivisi nelle storie: sono sempre più teneri nella loro veste di genitori.

Per lei e Fedez avere i genitori vicino è però comodo: infatti il figlio ha dormito dai nonni materni e Chiara e Fedez sono rimasti soli a casa.

Questa mattina la bellissima mamma ha fatto un video in cui racconta come per la prima volta da mesi abbia finalmente dormito 10 ore. Un record per ogni mamma in realtà. Ha poi aggiunto di aver fatto dei sogni strani, anche questo molto frequente in gravidanza, spesso con sogni legati alla sessualità.

La mancanza di sonno è un problema comune a tutte le mamme, e non solo nel primo anno di vita (che forse è il peggiore). Per le mamme infatti è impossibile dormire a lungo e ininterrottamente per molti anni, perché una volta cresciuti subentrano altri problemi diversi dalle poppate. E se poi il bambino riesce a non svegliarsi più di notte, rimane comunque il problema che se il bambino va a letto presto noi adulti tendiamo comunque a intrattenerci di più e ad approfittare dei momenti in cui lui dorme per parlare, godersi un film o semplicemente stare con i nostri compagni. La mattina dopo però il bambino, ben riposato, si sveglia e chi cerca? La mamma!

Ecco quindi per cui è facile da mamma comprendere lo stupore e il benessere provato da Chiara e la sensazione che ha provato questa mattina e per la quale si è anche rivolta ai suoi fan.

“Mi sento molto meglio perché ho dormito?” chiede Chiara in una storia su Instagram, alla fine della quale raccomanda a se stessa e a chi la segue di abbandonare la cattiva abitudine di dormire poco. Lei cercherà infatti di ritagliarsi più tempo per riposare.

E subito dopo condivide una foto in intimo in cui scrive: “Feeling myself“, come a dire: “mi sento rigenerata e mi percepisco meglio”.

Conosciamo bene i benefici di un sonno ristoratore e quanto la mancanza di sonno per le mamme corrisponda ad una tortura, e per una donna in attesa ciò vale ancora di più, perché il bambino che cresce consuma molte energie.

E voi unimamme, come dormite o avete dormito con i figli piccoli? Quando siete riuscite a fare una tirata superiore alle 8 ore?