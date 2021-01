Shiloh Jolie Pitt: com’è oggi la figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie | FOTO

La figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, Shiloh, ha ormai 14 anni ed è cresciuta parecchio. Scopriamo insieme come è cambiata.

Shiloh Nouvel Jolie Pitt è un’adolescente che tra qualche mese, esattamente il prossimo 27 maggio, compirà 15 anni.

Shiloh Jolie Pitt: splendida adolescente

Questa ragazza, ancora giovanissima, ha già fatto parlare di sé, di recente però, esattamente l’8 gennaio scorso Shiloh è stata paparazzata insieme alla mamma Angelina Jolie e alla sorella maggiore Zahara, mentre si concedeva una pausa shopping.

Questa è stata l’occasione per notare quanto sia cresciuta la figlia naturale primogenita delle due mega star: Brad Pitt e Angelina Jolie. La coppia, divorziata ormai da alcuni anni, ha altri 5 figli, di cui tre adottati: Maddox di 19 anni, Pax che deve farne 18, Zahara di 16 anni, Shiloh e infine i gemelli: Knox e Vivienne di 12 anni.

Shiloh è nata in Namibia, a Swakopmund, ma la sua nascita, come ha rivelato di recente la sua mamma, Angelina, nel corso della trasmissione BBC 4 per la trasmissione Women’s Hour, non è stata priva di drammi. Angelina Jolie si era recata in ospedale perché voleva far nascere Shiloh con parto cesareo dal momento che era podalica.

La star hollywoodiana ha scoperto che in quell’ospedale, che era buono e aveva molte partorienti, non era possibile fare un’ecografia, perché non c’erano gli apparecchi necessari.

A lei, fortunatamente, è andato tutto bene, ma per tante altre donne non è così.

“Ma ci sono davvero ancora tante donne nel mondo che affrontano parti in situazioni estreme e pericolose. Come so che ci sono persone che lavorano per migliorare le condizioni” ha dichiarato la Jolie.

Il papà di Shiloh era presente al parto e poté tagliare il cordone ombelicale della piccola.

Le prime foto della piccina, per volere dei genitori, vennero vendute per una cifra record e il ricavato fu devoluto all’Unicef.

Per quanto riguarda il suo nome, in precedenza Angelina Jolie aveva raccontato che era quello dato al primogenito del padre, il nonno di Shiloh, l’attore premio Oscar John Voight e della mamma Marcheline Bertrand.

Il figlio poi non nacque e così Angelina, per un certo tempo, lo usò per registrarsi negli hotel senza essere scoperta. Si tratta di un nome tipicamente del Sud degli Stati Uniti che in ebraico significa: pacifista.

Shiloh somiglia molto ai genitori, ha ereditato la figura slanciata della mamma, ma pare che come lineamenti, che nelle ultime immagini sono oscurati dalla mascherina, sia uguale al padre Brad Pitt, a cui è molto legata.

Nelle ultime immagini Shiloh indossa un paio di converse nere, una felpa e dei pantaloncini corti, fedele al suo look, ormai da tempo infatti si fa chiamare John.

Noi sappiamo che Angelina Jolie incoraggia le figlie a diventare donne forti che pensano con la loro testa e questa ragazza ne è già un esempio.

Unimamme, voi avevate già visto questi ultimi scatti?