In queste ore, è stato registrato il primo caso di variante inglese. Ad averlo contratto è un giovane 25enne di Firenze che ha fatto rientro dall’Inghilterra lo scorso 18 dicembre.

A fare la diagnosi, è stato il laboratorio del Policlinico Careggi di Firenze, la notizia è stata, poi, resa nota dall’Asl Toscana Centro. Il giovane, studente all’Università di Londra, una volta rientrato a Fiesole si è sottoposto a isolamento fiduciario per 14 giorni così come previsto dal Dpcm varato il 3/12/2020. Insieme a lui anche la sorella dal momento che si era recata all’aeroporto di Peretola per accompagnarlo a casa.

La comparsa dei sintomi a due giorni dal rientro

Nei due giorni successivi al suo rientro, il giovane studente ha cominciato a manifestare i sintomi tipici del Covid-19, ossia febbre sopra i 37° C, malessere generale e mal di gola. A tal proposito, vi avevamo spiegato come comportarsi in caso di sintomi.

Quando, poi, ha cominciato ad avvertire un dolore al torace ha contattato la Guardia Medica che lo ha fatto trasportare al pronto soccorso di Careggi. Qui, gli è stato effettuato il tampone che ha rivelato la sua positività, ma dato che i successivi accertamenti sono risultati negativi, il giovane ha fatto rientro a casa, in quarantena.

Ad ogni modo, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Toscana Centro ha dato inizio alle indagini del caso, per tracciare tempestivamente tutti i contatti stretti. Fortunatamente, il 25enne ha avuto contatti soltanto con la sorella, tuttavia, la compagnia aerea ha fatto sapere che a breve fornirà i nomi dei passeggeri che si trovavano sullo stesso volo del ragazzo.

Va detto, comunque, che il primo paziente affetto da variante inglese di covid ha dichiarato al personale sanitario che lo ha seguito di aver avuto tutte le attenzioni del caso, mantenendo i dispositivi di protezione durante tutte le ore di volo.

Per adesso, il ragazzo si trova a casa, in quarantena, e senza sintomi. Già dall’8 gennaio, infatti, è in attesa di un tampone negativo. Ovviamente, anche la sorella è in isolamento a casa e non sembra manifestare alcun sintomo.

Ma cos’è la nuova variante inglese? Stando ad alcuni studi effettuati dalla comunità scientifica, la cosiddetta variante inglese, si propagherebbe con una rapidità superiore del 70% rispetto al covid. Al momento, tra l’altro, si esclude che i vaccini già sperimentati siano efficaci anche per questa variante.

