Tik Tok: nuove regole per i minori di 16 anni

Nuove regole in arrivo per Tik Tok. Sono state messe a punto dagli sviluppatori una serie di restrizioni per l’utilizzo dell’app rivolte esclusivamente ai minori di 16 anni. Scopriamo quali sono.

Gli sviluppatori della famosissima app hanno ideato nuove regole che si rivolgono ai minori, nell’ottica di rendere più sicura sia la loro esperienza di navigazione tra i contenuti della piattaforma, sia le interazioni con gli altri utenti.

Ecco cosa cambia per i minori di 16 anni su TikTok

TikTok, infatti, è utilizzata per la maggior parte da utenti giovanissimi e questo fa aumentare la preoccupazione riguardante il rispetto della privacy e i contenuti di cui si può usufruire sulla nota app.

Le restrizioni riguarderanno i giovani compresi tra i 13 e i 15 anni. Per loro, infatti, al momento dell’iscrizione, gli account saranno resi privati. Ciò significa che l’algoritmo di TikTok non li segnalerà più e che, quindi, gli utenti della predetta fascia di età, potranno avere interazioni solo con followers approvati dal proprietario stesso.

Non solo, i video non potranno essere commentati se non dagli amici.

MentRe prima, Duetti e Stitch facilitavano il contatto tra gli utenti, ora resteranno riservati ai maggiori di 16 anni. Tuttavia, chi ha un’età inferiore potrà continuare a pubblicare e partecipare a queste tipologie di contenuto, ma solamente con amici e utenti precedentemente approvati.

Sempre di 16 anni è stato fissato il limite di età dopo il quale è possibile scaricare i video per i minorenni, invece, la possibilità di far scaricare le clip agli amici e agli altri utenti approvati, andrà attivata nel menù impostazioni.

Va detto, comunque, che queste restrizioni trovano il tempo che trovano dal momento che possono essere raggirate molto facilmente. Dato che si tratta di impostazioni predefinite, infatti, è sufficiente accedere al menù privacy di TikTok e modificare le impostazioni o, per altre, dichiarare la maggiore età.

È chiaro, quindi, che TikTok non ha la presunzione di risolvere problema della privacy e della sicurezza con queste restrizioni. Vigilare, infatti spetta comunque, in primis, ai genitori che devono sempre stare attenti e controllare l’uso che i loro figli fanno dell’app.

E voi unimamme, pensate che basteranno queste restrizioni a risolvere il problema della privacy su TikTok?