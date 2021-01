Gianluca Vacchi è magico e tutte le “donne” cadono tra le sue braccia | FOTO

Gianluca Vacchi divenuto da poco papà ha condiviso su Instagram un nuovo breve filmato con sua figlia Blu Jerusalema. A riprenderli mamma Sharon Fonseca che rivela un trucco del compagno.

Unimamme, da quanto l’imprenditore italiano Gianluca Vacchi e la sua fidanzata, la modella di origine venezuelana Sharon Fonseca, hanno avuto la loro primogenita, la piccola Blu Jerusalema, hanno voluto condividere con tutte le migliaia di fan tutta la loro gioia e felicità per la famiglia che hanno creato.

La piccina è venuta alla luce con una palatoschisi, ma si tratta di un problema facilmente risolvibile con un’operazione chirurgica.

Gianluca Vacchi: papà magico con la sua bambina

Sia il papà di Blu Jerusalema che mamma Sharon sono pazzi della loro bambina e si stanno dimostrando due genitori molto affettuosi.

Nell’ultimo filmato pubblicato nelle storie sul suo profilo Instagram Gianluca Vacchi, tra i più noti imprenditori e influencer italiani, tiene tra le braccia la sua piccina che ha quasi 3 mesi, essendo nata il 27 ottobre del 2020.

Ecco che cosa ha scritto la sua compagna, Sharon Fonseca, come commento: “non avrebbe dovuto dormire questo pomeriggio, finché lui non l’ha presa in braccio e lei si è addormentata profondamente con il suo papà”.

Nel filmato vediamo Vacchi con la smorfia di chi la sa lungo sul far addormentare i neonati. Chissà, magari ha qualche “trucchetto” come asso nella manica.

Come accennato alla coppia piace molto condividere foto e persino filmati con i fan, solo poco tempo sui social hanno pubblicato un video con i momenti più importanti del loro ultimo anno, dall’annuncio della gravidanza agli ultimi scatti con la tenera neonata.

Negli ultimi tempi Gianluca Vacchi e Sharon hanno ospitato la famiglia della modella, venuta in Italia dall’America in occasione delle feste. C’erano tutti tranne il fratello di Sharon che è rimasto negli States con la moglie.

I famigliari di Sharon l’hanno aiutata con la bambina, in modo particolare la mamma a cui la modella ha dedicato un messaggio di ringraziamento molto tenero.

Unimamme, noi siamo contente di vedere che tutto procede bene, voi state seguendo questa famiglia sui social?