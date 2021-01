Amadeus e la dedica con citazione musicale che commuove il web

La coppia composta da Amadeus e Giovanna Civitillo ha voluto fare gli auguri al loro amato Josè, il figlio nato nel 2009

Il conduttore di Sanremo 2021 e l’ex professoressa del programma L’Eredità, non sono soliti mostrare la loro vita sui social, tuttavia, in occasione del compleanno del loro figlio unico, hanno voluto fare uno strappo alla regola. Hanno deciso, infatti, di pubblicare un tenero scatto insieme e a corredo delle parole davvero dolci…

Amadeus e Giovanna Civitillo e gli auguri al figlio sui social

Nello scatto che Amadeus e Giovanna hanno pubblicato, i due appaiono in compagnia del loro figlioletto mentre sono in piscina, in una foto di ben dodici anni fa. Come didascalia alla foto, una bellissima dedica: «A te che hai reso la nostra vita bella da morire». La foto risale all’estate del 2009, dove Amadeus sorride mentre guarda la moglie che solleva in aria un José di pochi mesi. I due genitori appaiono visibilmente innamorati del loro piccolo che ha coronato il loro sogno di formare insieme una famiglia.

La storia d’amore tra Amadeus e Giovanna

Amadeus e Giovanna, infatti, sono noti per essere una coppia molto affiatata e, proprio, qualche tempo fa, il conduttore, aveva spiegato come era nato il loro amore: “L’amore è sbocciato proprio sotto le telecamere piano, piano con questi sguardi. Le ho mandato un bigliettino con scritto ‘se ti fa piacere prendiamo un caffè insieme’, ho pensato che al massimo lo avrebbe cestinato e invece lei me lo ha rimandato indietro con scritto sì”.

Da allora non si sono più separati e Amadeus molto spesso ha colto l’occasione per ringraziare sua moglie pubblicamente, dedicandole parole molto dolci: “Lei è il motore della mia vita. È una donna eccezionale: mi sostiene e mette la famiglia sempre al primo posto, anche a scapito di sé stessa”.

Il loro matrimonio dura da ben 17 anni e non ha mai conosciuto crisi. La prova di ciò è lo scatto che hanno pubblicato sui social per festeggiare insieme i dodici anni del piccolo Josè, il cui nome è stato dato in onore di Josè Mourinho, ex allenatore dell’Inter, la squadra di cui il figlio e il conduttore sono molto tifosi. A proposito di Amadeus, sono uscite le date ufficiali del prossimo Festival di Sanremo.

Unimamme non trovate anche voi dolcissime le parole di Amadeus e Giovanna Civitillo dedicate al loro figlioletto Josè?