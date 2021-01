La prossima settimana, farà il suo grande debutto “La Caserma”, il nuovo docu-reality di Rai Due che proietterà i concorrenti indietro nel passato: finalmente è stato rivelato il cast del reality.

Dopo il successo delle scorse edizioni de “Il Collegio”, è in arrivo la prima puntata di “La Caserma”, il nuovo docu-reality che trasporterà un numeroso gruppo di giovani indietro nel tempo, fino al 1917.

Nonostante gli anacronismi osservati dagli spettatori più attenti, il programma riserverà grandi sfide e grandi emozioni per i ragazzi. I giovani dovranno vivere per diverse settimane la vita di un militare del 1917, in piena Grande Guerra compresi allenamenti e prove di forza e coraggio.

Le avventure dei ragazzi nella caserma di Levico Terme faranno il loro debutto televisivo nelle prossime settimane e molte indiscrezioni sui membri del cast sono già trapelate.

Ecco chi parteciperà alla prima edizione di “La Caserma”!

La Caserma, rivelato il cast: ecco chi parteciperà al reality

A fine Gennaio, l’annunciato e atteso docu-reality “La Caserma” farà il suo debutto sul piccolo schermo. Secondo quanto trapelato nelle scorse settimane, il cast doveva essere tutto al maschile: tuttavia nuove rivelazioni annunciano anche delle presenze femminili.

I concorrenti sono tutti ragazzi giovani – anche se un pò meno di quelli de “Il Collegio” – con un’età compresa tra i 18 e i 22 anni.

Sono stati presentati, dunque, 21 ragazzi nel cast del docu-reality in onda il 27 Gennaio su Rai Due: 15 ragazzi e 6 ragazze, di cui alcuni già noti al piccolo schermo.

Il primo partecipante ad essere stato presentato è stato George Ciupilan, un 18enne noto per aver già partecipato a un’edizione de “Il Collegio”. Altri nomi noti, soprattutto tra i più giovani, sono: i fratelli LaPresa Twins che contano più di 8 milioni di followers su TikTok, la youtuber Naomi Akano e Erika Mattina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Caserma (@railacaserma)

Gli altri concorrenti sono meno famosi o, addirittura, sconosciuti ai palinsesti o alle vetrine social. Tra le donne troviamo la 19enne Martina Albertoni, la 23enne Alice Panniccia, la 22enne Linda Mauri e la scout 21enne Elena Santoro.

Tra i maschi partecipanti alla prima edizione de “La Caserma” sono stati presentati: il 18enne Luca Ferrettini, il 22enne Alessandro Badinelli, il 23enne Omar Hussain e il 19enne Antonio Gennarelli.

Per ora, inoltre, sono stati svelati solo i nomi dei primi 13 concorrenti, le cui video presentazioni sono disponibili su Rai Play. Nuovi concorrenti saranno presentati nei prossimi giorni.

In merito alle intenzioni alla base della realizzazione di questo programma, in un’intervista per “La Repubblica”, uno degli autori ha finalmente fatto chiarezza. “I partecipanti sono ragazzi di una generazione che è individualista nel profondo e che qui, invece, scopre il senso del gruppo, inizia a pensare al futuro e, nella quotidianità delle giornate, nel provvedere alla pulizia dei locali, nei turni di guardia di notte in cui i ragazzi si scoprivano a ingannare il tempo scrivendo lettere, entra in un’altra dimensione vicina alla vita vera“., ha dichiarato nell’intervista.

Lo stesso autore, inoltre, ha anche aggiunto dei dettagli in merito all’organizzazione del programma e alle modalità in cui esso si svolgerà. La Caserma, infatti, non sarà un reality come gli altri e non prevederà eliminazioni: tutti i ragazzi arriveranno fino alla fine nel loro percorso.

Infine, in risposta alla polemica sorta sul web in merito all’uso delle armi all’interno del programma, maneggiate perdipiù da giovanissimi, l’autore ha precisato che durante le registrazioni nessun ragazzo ha mai usato un’arma vera.

E voi Unimamme, guarderete questo programma? Che ne pensate?