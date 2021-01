Angelina Jolie e Brad Pitt: ecco com’è oggi la figlia adottiva Zahara | FOTO

Le foto di Angelina Jolie con la sua figlia adottiva stanno facendo il giro del mondo. Com’è oggi la figlia che l’attrice ha adottato insieme a Brad Pitt?

Angelina Jolie è stata recentemente fotografata in compagnia delle due figlie Shiloh e Zahara in giro per le strade della California.

Gli scatti mostrano com’è diventata la figlia adottiva dei due noti attori che sembra avere un legame davvero speciale con la madre.

Il legame tra Angelina Jolie e la figlia adottiva Zahara

L’attrice non ha mai fatto mistero del rapporto speciale che l’ha sempre legata a Zahara. Qualche tempo fa, infatti, durante il Talk Time 100 di condotto da Vanessa Nakata, attivista ugandese, Angelina confessò: “Forte. Creativa. Impegnata. Ho una figlia straordinaria. Zahara è davvero una giovane donna africana meravigliosa”.

Non solo, Angelina addirittura aveva definito Zahara la sua “maestra di vita“.

A tal proposito, infatti, Angelina aveva proseguito dicendo: “Ogni giorno mi insegna qualcosa. È con me da sempre, è cresciuta con me e la nostra famiglia. Ma nello stesso tempo, ha voluto mantenere e coltivare le sue radici africane. Non ha mai dimenticato il suo Paese, il suo continente, la sua gente…”.

Va detto che, Zahara non è la sua unica figlia adottiva, la Jolie, infatti, ha una famiglia davvero numerosa con i suoi tre figli adottivi e tre figli naturali, nati dalla relazione con Brad Pitt.

A proposito, avete visto com’è diventa Shiloh Jolie Pitt?

Com’è oggi Zahara e il legame con la madre

Angelina e la figlia adottiva, di origini Etiopi, sono inseparabili e, infatti, non disdegnano di mostrarsi in pubblico lanciandosi sguardi di complicità che rivelano tutta la loro vicinanza. La loro intesa è evidente in ogni circostanza, dagli eventi mondani ad una semplice passeggiata per le strade della città.

Tornando al legame con Zahara, ciò che Angelina ha sempre ammirato in sua figlia è la sua grande forza d’animo nonostante il suo passato. Zahara, infatti, è nata in un campo profughi dell’Etiopia, uno dei Paesi più poveri dell’Africa.

Il primo incontro tra le due avvenne in un orfanotrofio. Mamma Angelina insieme a Brad Pitt venne conquistata dalla dolcezza di Zahara, non a caso, fu la prima adozione della coppia.

Dopo sono arrivate le adozioni di Maddox, in Cambogia, e di Pax Thien, in Vietnam.

Unimamme che ne pensate del bel rapporto tra Angelina e Zahara?