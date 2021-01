Alberto di Monaco, nuovo figlio segreto: parla Charlene

Il principe Alberto di Monaco sta per affrontare un nuovo processo, silenzio stampa da palazzo, ma a parlare è Charlene.

Nuovo gossip sulla famiglia del principato di Monaco, questa volta non riguarda ne Carolina e nemmeno Stéphanie che negli anni hanno fatto tantos calpore per le loro storie d’amore, ma il fratello il principe Alberto.

Si, lui che sembrava immune al gossip sopratutto dopo il matrimonio con Charlene di Monaco si trova di nuovo a dover affrontare un processo. La coppia ha due bellissimi gemellini. La reazione della moglie è inaspettata, ma forse anche no.

Charlene di Monaco si racconta: “Sempre al fianco di Alberto”

Sembrerebbe che Alberto di monaco abbia una terza figlia segreta che in questi giorni ha chiesto di essere giustamente riconosciuta. Non è la prima volta per il figlio di Ranieri di Monaco e della bellissima principessa Grace Kelly; nel 1992 ha avuto Jazmin e poi nel 2033 Alexandre Coste. Adesso si parla di una ragazza nata nel 2004 da una relazione avuta con una donna brasiliana che all’epoca aveva 19 anni e che oggi vive in Italia.

Se le prime due figlie illeggitime erano nate da relazioni avute dal principe quando ancora non frequentava la sua attuale moglie, quest’ultima invece sarebbe avvenuta, sempre se fosse confermata la paternità, mentre i due si stavano frequentando.

Nessun comunicato ufficiale da Palazzo Grimaldi, ma durante un’intervista a Point de Vue, Charlene di Monaco ha espresso al sua vicinanza al marito ed il suo sotegno. Almeno pubblicamente, la principessa non sembra essere turbata dai recenti avvenimenti: “Quando mio marito ha problemi, me ne parla. Gli dico spesso: non importa cosa, ti sono vicina al mille per cento. Ti starò accanto qualunque cosa tu faccia, nel bene e nel male“.

La reazione dell’ex nuotatrice e modella ha lasciato sorpreso, poi, sempre durante l’intervista alla domanda se è felice risponde: “Ci sono tempi più o meno facili, è il caso di tutti, ma sono felice come sono, soddisfatta di quello che sto vivendo, so di essere molto privilegiata“.

Charlene è una donna di poche parole è stata anche sopranominata la principessa triste perchè, almeno nelle foto ufficiali, la si vede sempre con un’espressione un poco imbronciata. Stessa espressione che avrebbero, secondo alcuni, anche i figli; due bellissimi ed adorabili gemellini: Jacques e Gabriella, nati nel 2014.

Voi unimamme cosa ne pensate delle parole della principessa? Fa bene?