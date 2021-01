Bonus affitto 2021: 100 milioni di Euro a fondo perduto, ecco come ottenerlo

Il bonus affitti 2021, previsto dalla Legge di Bilancio, come richiederlo, a chi spetta e in cosa consiste esattamente.

Unimamme, in un periodo di forti difficoltà economiche per tante famiglie prostrate dalla crisi economica scaturita dal Covid-19, ecco un aiuto previsto dall’ultima Legge di Bilancio.

Aiuto economico per le famiglie: il punto sugli affitti

Stiamo parlando del bonus affitto 2021 che aiuterà tanti italiani a risparmiare.

Vi avevamo già accennato a questo bonus, insieme a quello idrico. Ora vediamo un po’ più nello specifico in cosa consiste questo provvedimento.

Il bonus affitto è un contributo a fondo perduto erogato a favore del proprietario dell’immobile a patto che riduca l’importo del canone di locazione al suo inquilino.

Il controbuto iene elargito tramite credito d’imposta ed è riconosciuto fino al 50% della riduzione del canone entro un limite massimo annuo di 1200 Euro per singolo locatore.

In pratica, con uno sconto sul canone fino a 2400 Euro l’anno, applicabile per 12 mesi o solo per alcuni mesi.

Come intuirete questo bonus afitto mira ad essere un aiuto concreto in un momento storicamente molto arduo per tante categorie di lavoratori.

A questo fondo sono stati destinati 100 milioni di Euro come contributo da parte dello Stato, oltre a 50 milioni tramite il decreto Ristori, in aggiunto ai 50 della Legge di Bilancio.

Per quanto riguarda i requisiti di questo bonus:

si applica ai contratti in essere a partire dal 29 ottobre del 2020, questa è la data in cui il decreto Ristori è stato pubblicato in Gazzatta ufficiale

questa è la data in cui il decreto Ristori è stato pubblicato in Gazzatta ufficiale l’immobile deve essere in una zona ad alta densità abitativa

deve essere affittato ad uso abitativo

deve essere utilizzato dal locatario come abitazione principale

Che cosa dobbiamo fare per ottenerlo?

Il proprietario dell’immobile deve comunicare per via telematica all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione, inoltre le modalità con cui inviare la domanda saranno stabilite da un nuovo provvedimento.

Sottolineiamo che questo è un provvedimento ad esaurimento, potrebbe verificarsi una riformulazione dello sconto al ribasso se l’ammontare degl incentivi richiesti dovesse essere maggiore della copertura economica.

Infine vi ricordiamo tutti i bonus previsti per le famiglie.

Unimamme, cosa ne pensate di questa novità? Pensate di usufruirne?