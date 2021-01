Mercoledì 27 Gennaio andrà in onda la prima puntata de “La Caserma”, il nuovo docu-reality di Rai Due: tra i protagonisti ci sono anche molti non famosi, tra cui Alice Panniccia. Ecco chi è!

Come annunciato, il prossimo mercoledì 27 Gennaio andrà in onda la prima puntata de “La Caserma”, un docu-reality per giovanissimi con un format innovativo. Circa 21 tra ragazzi e ragazze, si metteranno alla prova in diverse sfide che li porteranno indietro nel tempo.

Questo reality è ambientato a Levico Terme, in una famosa struttura per pellegrini adibita, per l’occasione, ad antica caserma. I ragazzi e le ragazze protagonisti del programma dovranno affrontare la dieta, gli allenamenti e le prove di forza spaventose di un soldato del 1917.

Nonostante le polemiche insorte tra coloro che hanno osservato ogni dettaglio con occhio attento e scrupoloso, il docu-reality è ormai pronto e sui social sta già riscuotendo un inatteso successo.

Tra i 21 provetti militari, oltre ai famosi dei social network, anche ragazzi e ragazze comuni e poco social addicted: tra questi ultimi c’è anche Alice Panniccia. Scopriamo chi è!

La Caserma, nel cast anche Alice Panniccia: ecco chi è!

Nella prima puntata de “La Caserma” farà la sua apparizione anche Alice Panniccia, in veste di concottente ufficiale del nuovo docu-reality. Alice è una 23enne di Roma e nella vita si occupa di danza e yoga, discipline che insegna: “Ho fatto della mia passione il mio lavoro“, ha raccontato nella sua video-introduzione.

Quando parla di sè, Alice si definisce una ragazza restia a seguire gli ordini, che lega molto più con i maschi che con le sue coetanee e che, se messa sotto pressione, tende a non riconoscere l’autorità e a rispondere con una sonora risata.

Nel suo video di presentazione, la ragazza ha parlato dei motivi che l’hanno spinta ad inoltrare la sua candidatura per questo programma televisivo: “Non c’entro molto col mondo militare però a me le sfide piacciono molto“, ha raccontato.

Alice ha un account Instagram in cui condivide i suoi scatti più belli, e quelli con il fidanzato Marco, che conta circa 4mila followers.

E voi Unimamme, guarderete La Caserma? Che ne pensate?