Sull’allattamento al seno o artificiale le notizie sono tante, ma ci sono delle verità imprescindibili che una mamma deve sapere.

L’allattamento come il parto o il post parto è un argomento ampliamente trattato da medici, ginecologi e operatori che lavorano nel settore.

Ci sono diverse linee di pensiero: chi è a favore dell’allattamento naturale, chi di tutte e due, chi, invece, è contrario a quello artificiale non ritenendolo adeguato alle esigenze di un neonato appena nato.

Questo ultimo aspetto, purtroppo, può causare nelle mamme uno stato emotivo negativo soprattutto in coloro che non vedevano l’ora di poter allattare il proprio bimbo, ma che per vari motivi non sono riuscite nell’intento.

Per approfondire l’argomento c’è un nostro articolo che affronta la questione e che amplia il tema in modo esaustivo.

Tuttavia però ci sono alcune verità che tutte le mamme dovrebbero conoscere nel momento in cui intraprendono un tale percorso. Si tratta di curiosità che possono aiutare a sopravvivere al momento.

Allattamento al seno: 6 verità da dire a una mamma

È assolutamente indubbio il fatto che l’allattamento porti dei benefici non solo al bebè, ma anche alla mamma. In base a dei recenti studi si è scoperto che allattare giova al sistema immunitario, per avere maggiori informazioni su questa tesi c’è un nostro articolo che potrebbe fare al caso vostro.

In ogni caso quando una mamma inizia ad allattare è bene che sia consapevole di alcune verità che le serviranno durante i mesi. Ne abbiamo individuate in tutto sei per ora:

Alcol : si sa quando una mamma allatta non può assolutamente bere nulla di alcolico perché questo potrebbe essere passato anche al bambino;

: si sa quando una mamma allatta non può assolutamente bere nulla di alcolico perché questo potrebbe essere passato anche al bambino; L’allattamento dura fino a quando la mamma e il bambino lo desiderano : insomma non ci sono delle date fisse e nemmeno previste;

: insomma non ci sono delle date fisse e nemmeno previste; Il piccolo può assumere sia alimenti solidi sia continuare con l’allattamento : questo lo aiuta a crescere in modo più sano;

: questo lo aiuta a crescere in modo più sano; I bebè che vengono allattati al seno tendono ad ammalarsi di meno , non è una legge assoluta ma sicuramente può far del bene, per maggiori informazioni c’è un nostro articolo che può essere utile.

, non è una legge assoluta ma sicuramente può far del bene, per maggiori informazioni c’è un nostro articolo che può essere utile. Pare che i neonati che vengono allattati sviluppino meglio l’olfatto ;

; Le mamme che allattano riescono a bruciare fino a 600 calorie al giorno: di certo un’ottima notizia per tutte quelle donne che dopo il parto vogliono ritornare al loro peso forma!

E voi unimamme eravate a conoscenza di tutte queste verità sull’allattamento?