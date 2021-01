Beatrice Valli svela: “ecco perché non parlo mai di mia sorella Ludovica”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ora influencer Beatrice Valli, risponde ai pettegolezzi su Instagram circa il suo rapporto con la sorella Ludovica.

Unimamme, nel mondo delle influencer non ci sono solo Chiara Ferragni e le sue sorelle Valentina e Francesca, ma anche Beatrice, Ludovica ed Eleonora Valli.

Ormai è da diverso tempo che si mormora che i rapporti tra Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ora diventata influencer da 2,7 milioni di followers, e sua sorella minore Ludovica, anch’ella ex partecipante a Uomini e donne e ora influencer, non siano proprio rosei.

Queste voci non sono mai state smentite ufficialmente, ma le due interessate hanno sempre cercato di minimizzare.

Beatrice e Ludovica Valli: la risposta a un mistero

Poco tempo fa, la maggiore delle sorelle Valli, Eleonora, anche lei influencer, aveva raccontato che lei e Beatrice, durante l’infanzia, avevano un rapporto speciale, escludendo la più piccola, Ludovica.

C’è poi l’insinuazione secondo cui tra Beatrice ed Eleonora non correrebbe buon sangue perché la minore avrebbe copiato la maggiore nel suo percorso.

La questione ha continuato a interessae molto i fan, anche perché nessuna delle sorelle ha mai voluto svelare un po’ delle loro dinamiche famigliari.

Ora però, pare che Beatrice Valli, abbia voluto dire basta a questi continui pettegolezzi.

Un follower, su Instagram, le ha fatto notare che lei evita di parlare della sorella Ludovica, ed ecco cosa ha risposto l’influencer: “è vero! E volete sapere il perché? Perché la gente vede del marcio in tutto e giudica. Si permette di parlare di cose che non sanno, quindi preferisco tenere certe cose per me, proteggendo quello che sono io e quello che è la nostra famiglia. Basta!”

Poi qualcun altro le ha scritto che lei non parla mai nemmeno del padre, che dopo il divorzio dalla moglie non è riuscito a creare un buon rapporto con le figlie. Ecco subito la replica della Valli: “parlo poco della mia famiglia in generale. Non per forza se siamo persone così esposte dobbiamo raccontare o far vedere tutto della nostra vita”.

Insomma, pare che tra le due sorelle Valli non ci sia stato nessun litigio, ma solo tanta riservatezza. Nel frattempo Ludovica Valli è incinta di una bambina insieme al compagno Gianmaria De Gregorio, con cui fa coppia dal 2019.

Unimamme, cosa ne pensate di questo sfogo di Beatrice Valli?