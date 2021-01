Avete mai visto la sorella di Samantha De Grenet? Chi è? Cosa fa nella vita? Lo sapevate che le due non si sono parlate per lungo tempo?

Conosciamo tutti Samantha De Grenet, nata a Roma nel 1970; poco conosciuti, invece, sono il fratello maggiore Fabio e la sorella più piccola, Ilaria. Della donna non si sa molto, tuttavia, durante una intervista televisiva, ha svelato qualche dettaglio in più sul rapporto che la lega a sua sorella.

Chi è la sorella di Samantha De Grenet?

Ilaria De Grenet nella vita fa la Pr ed è esperta in pubbliche relazioni. La donna è mamma di una bambina, Andrea Giulia che, attualmente, ha 11 anni. A proposito della figlia, ha detto: “La mia vita è cambiata da quando sono mamma”. La sorella di Samantha, peraltro, rivela un rapporto molto bello con la figlia, un rapporto che è diventato un legame di amicizia.

Sempre parlando della figlia, Ilaria ha detto che, a differenza dei ragazzi della sua età, non ha bisogno di uno smartphone. L’uso del telefono, infatti, le è concesso solo quando va in gita con la scuola; anche stare davanti la televisione le è permesso solo per mezz’ora al giorno; questo tra l’altro, ha aumentato la sua passione per la lettura.

Il litigio tra Samantha e Ilaria e il silenzio durato 7 mesi

Durante un’intervista a “Vieni Da Me” di Caterina Balivo, qualche tempo fa, a proposito del rapporto con la sorella Ilaria, Samantha ha rivelato di un litigio che le ha portate ad allontanarsi a lungo: “Diciamo che non ci siamo comprese, non ci siamo capite e ci siamo allontanate. Tutti hanno avuto il divieto di mettersi in mezzo, siamo grandi e dobbiamo gestirci le cose da sole, in realtà abbiamo litigato per colpa sua”

Quello tra Samantha e Ilaria è un legame davvero forte, ma che, come spesso accade, è stato messo a dura prova da incomprensioni che rischiavano di distruggere per sempre il loro rapporto dato che non si sono parlate per ben 7 mesi.

Le incomprensioni, infatti, nascono soprattutto a causa della loro differenza di caratteri. Come ha spiegato Samantha, infatti, la sorella è molto più elegante ed aristocratica di lei, per così dire, mentre lei è più vicina al popolo. Entrambe, però, hanno caratteri forti che spingono a scontrarsi, facendo nascere dei contrasti.

A riprova del loro rapporto ritrovato, infatti, qualche tempo fa, la sorella Ilaria ha dedicato un post, su Instagram, alla nota conduttrice per cui ha avuto delle bellissime parole: “Una sorella, una roccia, una persona tra le più leali che ho conosciuto nella mia vita, un’amica speciale, una madre ineguagliabile, una figlia attenta ,una leonessa . La mia Sami, ti amoro“.

