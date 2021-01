Alla Polizia di Stato è giunta una segnalazione mediante l’app YuoPol di una violazione delle restrizioni anti-covid previste dal Dpcm

E’ giunta la notizia di una segnalazione di una violazione delle restrizioni previste dal nuovo Dpcm. Alcuni condomini, attirati da schiamazzi e musica alta, hanno allertato le forze dell’ordine, giunti nei pressi di un’abitazione in zona Santa Rita a Torino.

All’arrivo della Polizia, gli invitati si sono nascosti in casa

Gli agenti, allertati dai vicini domenica sera, quando sono giunti presso l’abitazione hanno accertato gli schiamazzi e la musica ad alto volume. Una volta arrivati alla porta di casa, nonostante abbiano suonato il campanello più e più volte, non hanno ricevuto risposta. Il volume della musica, infatti, era così assordante che gli invitati solo dopo svariati minuti, si sono accorti delle auto degli agenti della Polizia, parcheggiate di sotto.

La polizia ha accertato la presenza di 7 persone all’interno dell’appartamento, alcune di queste, si erano nascoste in varie parti della casa: chi nel box doccia, chi nello sgabuzzino e, infine, all’interno di un armadio a muro. Tutti gli invitanti, peraltro, erano in evidente stato di ebrezza.

I poliziotti hanno accertato che si trattasse di una festa di compleanno dal momento che, oltre alla musica ad alto volume, hanno trovato, sul tavolo, una torta di compleanno, dello spumante e delle bottiglie di birra. E’ stato lo stesso padrone di casa ad organizzare questa rimpatriata, in barba alle restrizioni.

L’organizzatore della festa in casa è stato denunciato

All’arrivo della Polizia, tra l’altro, il padrone di casa, non ha voluto fornire le proprie generalità, cominciando anche ad offendere gli agenti e, per questo, è stato denunciato per minacce e oltraggio e, ovviamente, per inosservanza dei provvedimenti previsti dalle Autorità.

Per quanto riguarda gli invitati, sono scattate le sanzioni “solo” per aver violato le disposizioni previste per il contenimento del rischio di contagio.

La segnalazione è stata resa possibile grazie a YouPol, app nata per permettere segnalazioni alle forze dell’ordine da parte dei cittadini, in maniera veloce e anonima.

Unimamme eravate a conoscenza della notizia della festa in casa nonostante le restrizioni?