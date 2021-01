Chiara Ferragni sorprende tutti con un video e una foto

Chiara Ferragni sorprende i suoi fan con una foto ed un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Ecco cosa è successo, voi cosa ne pensate?

Chiara Ferragni, una delle influencer italiane più famose e più seguite sui social, ama condividere con i suoi fan foto e video della sua vita provata. Ogni scatto o momento quotidiano riceve sempre tantissimi like e soprattutto quelli dove c’è il piccolo Leone.

L’infuencer è in attesa del suo secondo figlio, una bambina questa volta, nata sempre dall’amore con il rapper italiano Fedez con il quale si è sposta qualche anno fa ed i due sembrano molto affiatati.

Le ultime condivisioni hanno suscitato molti commenti e qualcuno si è anche preso uno “spavento”.

La foto ed il video che sorprende i fan di Chiara Ferragni: anche voi?

Uno degli ultimi video pubblicati dalla bionda influencer la vede intenta a giocare con Leone nella sua cameretta nuova a tema medievale. Con loro anche il papà che riprende la scena; Leone ha improvvisato una beauty farm con i super eroi ai quali fa lo shampoo ed asciuga i capelli per poi dedicarsi alla mamma.

Il piccolo di casa, anche se ancora per poco, le mette la crema e poi il rossetto o lo smalto su tutto il viso e poi la commenta prendendola in giro: “Sembri un buffone mamma“, tra le risate dei genitori.

Inutile dire che i fan sono impazziti al video ed hanno anche fatto i complimenti ai genitori per non aver impedito al figlio di giocare con i trucchi: “Leone gioca al parrucchiere con Hulk e Spiderman. Poi mette il rossetto alla mamma. In dieci secondi ha annientato le distinzioni di genere. Bravi mamma e papà“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Una foto pubblicata poche ore fa ha invece fatto “spaventare” i tantissimi fan. Chiara Ferragni ha postato un suo scatto con Leone molto piccolo con questa didascalia: “Do you remember Leo this small? 😍”, ma si vede che in molti non hanno letto. Nei commenti scrivono: “Persone che pensavano fosse nata la bimba” oppure “io che per l’ennesima volta pensavo che fosse nata la bambina” e tanti commenti così.

Nel frattempo cresce anche l’attesa per la secondogenita della quale ancora non si sa il nome, anche se la coppia ha confessato di averlo già deciso, ma che è ancora top secret.

Voi unimamme avete visto il video e la foto? Cosa ne pensate? Avevate creduto che avesse partorito?