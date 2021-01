Michelle Hunziker scatenata: “per un futuro migliore per le prossime generazioni”

La showgirl Michelle Hunziker ha pubblicato sul suo profilo Instagram un simpatico video in cui balla con diversi outfit.

Unimamme, avevamo lasciato Michelle Hunziker che compiva 44 anni, il 24 gennaio scorso.

Ieri, invece, la presentatrice di origine svizzera, mamma soddisfatta di 3 figlie, ha aggiornato nuovamente il suo profilo Instagram seguito da 4,8 milioni di followers.

Michelle Hunziker “ballerina e impegnata”: il nuovo video

La presentatrice ha voluto condividere un nuovo video sui social in cui parla di tutte le sue molteplici attività. Nel filmato si vede la Hunziker che si scatena sulle note di: WTF Do I Know di Miley Cyrus.

Prima, in tenuta invernale, con i jeans, un cappotto rosso acceso e un berretto dello stesso colore, poi con un vestito estivo rosso con stivali della stessa tonalità, successivamente con un look total black molto sportivo, con la tuta da ginnastica, e ancora in lingerie con una cuffia rosa in testa e dopo un po’ più elegante, sui toni del panna, di nuovo con maglietta e pantaloncini corti che fa le smorfie per il freddo e ancora con un cappottino verde chiaro e un berretto nero invernale col pon pon.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Questo, forse, per rendere più chiaro il fatto che una persona possa ricoprire vari ruoli e non debba essere inquadrata in uno solo.

Accanto al video la Hunziker scrive: “la vita senza #condivisione per me, sarebbe davvero triste.

Con tutta la fatica che si fa per crescere cadendo tante volte, i dolori, le delusioni e le esperienze traumatiche ma anche quelle meravigliose. Che senso avrebbero se non messe a disposizione degli altri?“.

La showgirl prosegue raccontando che ognuno di noi possiede un proprio stile di vita.

La Hunziker dunque elenca Goovi, il brand dedicato a cosmetici naturali, make up, integratori. La showgirl elenca anche il suo progetto ironciapet “con lo sport fatto tutti insieme per motivarci ad investire nel nostro futuro attraverso il wellness e sulla nostra salute.”

La conduttrice cita anche la sua associazione onlus: Doppia difesa che aiuta le donne vittime di violenza a rimettersi in piedi. La Hunziker stessa, in passato, è stata vittima di violenze e durante un’intervista ha dichiarato di sapere cosa si prova a vivere nel terrore.

La Hunziker va avanti sottolineando che tutte queste attività, per lei, sono come le sue costole, una parte essenziale.

Infine, ecco come ha concluso: “Io amo le persone, mi fa sentire così bene sapere di poter fare qualcosa per rendervi la vita anche solo per un istante un pochino più colorata, ironica, leggera magari quando faccio tv e nella quotidianità come mamma, moglie e amica di tante donne, combattere affinché si possa prospettare anche solo un barlume di speranza in un futuro più roseo ed “equilibrato” se non per noi per i nostri figli e le generazioni che arriveranno.

Io ci credo e “battaglierò” mettendo a disposizione tutti i miei mezzi. Forza e carichi!! Ce la faremo!“.

Il breve e simpatico filmato ha ottenuto 93 mila Like e più di 1500 messaggi, la maggior parte di apprezzamento.

Unimamme, voi eravate al corrente di tutti questi progetti e attività di Michelle Hunziker? Vi è piaciuto il video?