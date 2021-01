Sabrina Salerno ha fatto delle dichiarazioni, nelle ultime ore, molto toccanti che rivelano dietro alla maschera di donna forte una vita piena di sofferenza

Sabrina Salerno è l’icona sexy degli anni 80, conosciuta per la sua bellezza e il fascino senza tempo. Non tutti conoscono, però, la sua vita tutt’altro che facile. In questi giorni, infatti, la Salerno ha raccontato, la sua infanzia e il suo rapporto conflittuale con i genitori, soprattutto col padre.

Sabrina Salerno e il rapporto difficile con il padre

Sabrina Salerno ha voluto raccontare qualcosa in più riguardo la sua vita. La nota soubrette ha spiegato che la madre l’ha avuta quando era molto giovane, 18 anni, per questo non era in grado di prendersi cura di lei, di conseguenza, è stata cresciuta dai nonni.

Per quanto riguarda il padre, racconta che non è mai stato presente. A 12 anni lo chiamò e riuscì a vederlo da allora solo una decina di volte fino ai vent’anni.

“Mi ha riconosciuto a 45 anni. Cerco ancora adesso che non c’è più di perdonarlo, ma è un percorso difficile. Mio padre mi ha chiesto scusa tante volte, anche nell’ultimo anno prima di morire”, ha confessato la Salerno.

Sabrina ha poi ricordato le parole che il padre le disse quando la riconobbe: “Non ti darò mai amore”, queste furono le parole che ancora oggi ammette di non essere riuscita a perdonare.

“Avendo avuto una situazione molto difficile con lui, ero molto prevenuta con gli uomini”, ha spiegato. Quando aveva solo 17 anni conobbe un uomo manipolatore e violento con le parole.

Sabrina Salerno ha raccontato che quest’uomo cercava i suoi punti deboli e li attaccava, rendendola sempre più fragile. Quest’uomo era il mio manager che, tra l’altro, le ha rubato tanti soldi. Fortunatamente, ha spiegato di non aver mai ceduto alle sue richieste sessuali. “Mi ha fatto vivere anni di incubo. Non potevo frequentare nessuno, iper controllata. Mi faceva lavorare 365 giorni all’anno. Ho vinto una causa dopo dieci anni” ha concluso Sabrina.

Unimamme eravate a conoscenza delle difficoltà che ha dovuto affrontare Sabrina Salerno?