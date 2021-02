Belen Rodriguez incinta: svelato il nome e il sesso del secondo figlio

Ancora rumors sulla presunta gravidanza di Belen Rodriguez, secondo il giornalista Santo Pirrotta la showgirl avrebbe già deciso il nome .

Unimamme, ormai sono settimane che si vocifera circa una presunta, seconda gravidanza per la showgirl di origine argentina Belen Rodriguez.

Diciamo presunta perché la modella non ha ancora confermato ufficialmente nulla e nemmeno smentito.

Belen Rodriguez: nuovi aggiornamenti sulla presunta gravidanza

Tutti i suoi fan però, tra cui i 9,8 milioni di followers che la seguono su Instagram, nel corso delle ultime settimane, hanno raccolto vari indizi.

Durante un selfie allo specchio, per esempio, i fan hanno addocchiato un bracciale antinausea indossato dalle donne in gravidanza.

Qualche giorno fa, inoltre, Chi ha pubblicato alcuni scatti di Belen che passeggiava al parco insieme al fidanzato e al figlio Santiago, avuto dal ballerino Alessandro De Martino.

In quell’occasione Belen indossava una comoda saloppette sotto la quale si potrebbe intravedere un pancino sospetto.

La showgirl avrebbe trascorso i primi tre mesi della gravidanza con nauseee malessere, ma ora si sarebbe ripresa e i membri del suo entourage, i suoi amici più cari, sarebbero già al corrente di tutto.

Mentre si inseguivano le varie voci a svelare la verità è stato il giornalista di cronaca rosa Santo Pirrotta che, durante la sua rubrica Un Santo in Paradiso nel corso del programma: Ogni Mattina su Tv8, ha rivelato che Belen aspetterebbe una bambina di cui avrebbe già scelto persino il nome.

La showgirl dunque sarebbe già al quarto mese.

Come dicevamo Belen avrebbe già scelto il nome per la sorellina di Santiago: Tabita. In una vecchia intervista infatti aveva espresso una preferenza per questo nome.

Solo un po’ di tempo fa aveva dichiarato: “non so quando, nei miei progetti di vita c’è almeno un altro figlio, una femmina”.

Belen e Stefano De Martino si sono ormai lasciati definitivamente da mesi. Durante il lockdown si sono addetti addio per la seconda volta dopo che avevano provato ricostituire la loro famiglia.

Da fine agosto Belen frequenta l’hair stylist Spinalbese con cui anche il piccolo Santiago sembra andare molto d’accordo.

Unimamme, voi eravate a conoscenza della gravidanza di Belen?