Il campione della Juventus, Gigi Buffon, ha compiuto 43 anni e per l’occasione ha festeggiato insieme alla sua famiglia. Nelle foto postate sui social, Gigi appare felice e spensierato, segno che la relazione con l’attuale compagna Ilaria D’amico prosegue a gonfie vele dopo l’addio ad Alena Seredova. A tal proposito, qualche tempo fa, la donna aveva voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa

A Tuttosport, Ilaria D’amico ha svelato i dettagli dei festeggiamenti. Per l’occasione, Gigi ha voluto la torta cioccolato e nocciole, la sua preferita. La festa si è svolta davanti al film: Ritorno al futuro 2. “E poi abbiamo i nostri giochi: nomi, cose, città e animali, rivisitato con calciatori, mestieri, frutta, verdura e verbi da declinare”, ha spiegato la giornalista. Per quanto riguarda il regalo che ha deciso di fare a Gigi, ha risposto così: “lo teniamo per noi”.

Un compleanno in famiglia, quindi, per Gigi Buffon, con i figli, Louis Thomas, di 13 anni, e David Lee di 11, avuti dal matrimonio con Alena Seredova. Poi, c’è Pietro di 10 anni, nato dalla relazione di Ilaria con Rocco Attisani e, infine, Leopoldo Mattia di 5 anni, nato dal loro amore. Una vera è propria squadra di calcio verrebbe da dire, per restare in tema calcistico.

A tal proposito, non si sono fatti attendere li auguri di tutta la squadra che il portiere ha ringraziato così: “Grazie ai miei compagni, grazie alla Juventus, grazie ai nostri tifosi, grazie a tutti per la bella serata di ieri sera! Se oggi festeggio il mio compleanno da persona felice è anche grazie a voi!”.

Il segreto della giovinezza di Gigi Buffon

Ilaria D’amico ha voluto svelare anche qualche dettaglio in più sul suo compagno. “Devo ammettere che ha proprio un buon carattere, la parte più aggressiva di lui è l’agonismo che mette in campo. Fuori è una persona zen. Cerca sempre di vedere il buono delle persone e delle cose. È un ottimista. È gioia di vivere”.

Alla domanda di Tuttosport su un possibile ritiro del campione, Ilaria D’Amico ha voluto svelare il segreto della sua forma fisica: “Sta aspettando un segnale dal suo corpo per smettere, ma non arriva…Mi auguro di avergli dato energia con la felicità. L’amore fa fare tutto con entusiasmo”. Il resto dei meriti, ha spiegato la D’Amico, è tutto suo.

Insomma, sembra proprio che, tutti insieme, abbiano trovato il giusto equilibrio nonostante diverso tempo fa, Alena Seredova all’inizio della separazione aveva espresso non poche perplessità affermando, tra l’altro, di non essere fatta per le famiglie allargate. “Non è bello per il bambino vedere nel letto una donna che non è sua madre”, aveva dichiarato l’ex modella ceca che ha ritrovato la felicità insieme al compagno Alessandro Nasti, con cui ha avuto una figlia.

