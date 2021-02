Nelle ultime storie, Michelle Hunziker si mostra in compagnia di una persona speciale. Scopriamo di chi si tratta

La foto postata da Michelle Hunziker sul suo profilo social sta facendo incetta di like. Anche i commenti non sono tardati ad arrivare, tra chi elogia il bellissimo rapporto e la somiglianza con la persona nello scatto che ha ottenuto, per adesso, quasi 50mila mi piace.

Michelle Hunziker insieme alla mamma

Poco fa, Michelle ha postato una foto dove si mostra insieme alla madre Ineke di origini olandesi. Le due appaiono in gran forma oltre che molto affiatate.

Nella didascalia del post, Michelle ha usato parole molto dolci: “Mami…La Mamma è sempre la Mamma. Quando avete delle divergenze con la vostra Mamma, ricordatevi SEMPRE che vi ha portato per nove mesi sotto il cuore.

La conduttrice ha proseguito cosi: “Quando sbaglia la Mamma lo fa forse perché come tutti gli umani ha dei limiti, dei difetti certo …se riuscite però…perdonatela poiché anche quando si sbaglia lo fa sempre pensando di farvi del bene. Vi voglio bene”.

Tra i vari commenti c’è chi fa notare alla nota conduttrice svizzera una impressionante somiglianza con la madre, anche lei molto bellissima. Chi segue Michelle su Instagram, sa che la bella svizzera è molto attiva con i suoi followers ai quali trova sempre il modo di deliziarli con scatti che rivelano qualcosa in più sulla sua vita privata.

La Hunziker, infatti, aggiorna quotidianamente il suo profilo Instagram, quasi sempre con video molto divertenti grazie ai quali, attualmente, vanta quasi 5 milioni di followers.

Michelle Hunziker molto legata alla sua famiglia, soprattutto alla figura materna, non a caso, in queste ore, ha voluto ribadirlo postando un nuovo scatto in sua compagnia. Michelle è anche molto legata al marito Tomaso Trussardi e alle figlie Aurora, Celeste e Sole. A proposito delle sue figlie, qualche tempo fa, la conduttrice aveva fatto sapere di sperare che le sue figlie ci siano sempre l’una per l’altra.

Unimamme cosa ne pensate delle parole di Michelle riguardanti la madre Ineke?