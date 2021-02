Sarah Jessica Parker è una mamma che ha bisogno del permesso dei figli. Ecco perché abbiamo dovuto aspettare tanto per il ritorno della fortunata serie “Sex and the City”. Colpa (o merito) di Carrie!

Come già saprete, unimamme, presto tornerà sugli schermi la fortunata serie Sex and the City, con una nuova edizione, in dieci puntate, che sarà il proseguimento delle gloriosa serie, un reboot, dal nome “And Just Like That...”.

I fan di tutto il mondo sono già in fervente attesa anche se purtroppo dovranno fare a meno di Samantha, l’attrice Kim Cattral non farà parte del nuovo progetto. Saranno Carrie, Charlotte e Miranda a raccontarci le loro nuove avventure, come sono cresciute e i loro progetti da adulte.

L’inizio delle riprese è in programma per la prossima primavera. Sulle strade di New York torneranno la troupe e le attrici, pronte a passeggiare sui grandi marciapiedi, a fare shopping nei negozi più alla moda e a frequentare i locali di tendenza per l’aperitivo e le uscite serali.

La pandemia, che ha colpito duramente New York, ha rimandato l’inizio dei lavori della nuova serie, ma non si tratta dell’unico motivo. Sarah Jessica Parker, che essendo la star della serie può dettare la linea su tutto, ha rivolto delle richieste ben precise sull’inizio e le modalità di svolgimento delle riprese. Scopriamo quali sono.

Sarah Jessica Parker mamma in carriera con il permesso dei figli: le richieste per rifare “Sex and the City”

Sarah Jessica Parker è mamma di tre figli: James Wilkie, un ragazzo nato nel 2002 dal matrimonio con l’attore Matthew Broderick, che ha compiuto da poco 18 anni, e due bambine gemelle, Marion Loretta Elwell e Tabitha Hodge, nate nel 2009 da madre surrogata.

L’attrice è quindi una mamma lavoratrice in piena regola, che tiene sicuramente alla carriera ma che allo stesso tempo è molto attenta ai figli e alla loro crescita e cerca di trascorrere più tempo possibile con loro.

Quando è diventata madre, Parker ha ridotto i suoi impegni di lavoro. Dopo la nascita del primogenito nel 2002 e quando nel 2004 Sex and the City aveva concluso sei anni di onorata carriera, Sarah Jessica Parker ha scelto di interpretare un solo ruolo cinematografico all’anno.

Poi, l’attrice ha recitato in tre stagioni della serie TV Divorce dal 2016 al 2019.

Ecco quindi che per il ritorno sulle scene con “And Just Like That…”, il continuo di Sex an the City, la Parker ha posto delle condizioni ben precise:

ha richiesto che la nuova serie fosse girata a New York, dove l’attrice abita con tutta la famiglia. E fin qui non ci sono stati particolari problemi, poiché a New York sono ambientate le avventure delle protagoniste di Sex an the City. La città è un elemento fondamentale della serie e lo sarà anche nella nuova.

ha chiesto che le riprese non iniziassero tra il 2019 e il 2020 , perché a cavallo di questi due anni sarebbe stato l’ultimo anno di scuola superiore di suo figlio James Wilkie , prima di andare al college. L’attrice ha espresso chiaramente l’intenzione di stare accanto al figlio nel suo ultimo anno di scuola , e a casa, prima di partire per l’università e lasciare la famiglia.

, perché a cavallo di questi due anni sarebbe stato , prima di andare al college. L’attrice ha espresso chiaramente l’intenzione di , e a casa, prima di partire per l’università e lasciare la famiglia. ha chiesto alle figlie più piccole, che oggi hanno 11 anni, se fossero d’accordo che la loro mamma iniziasse le riprese della nuova serie di Sex and the City.

Poiché il nuovo progetto la impegnerà a lungo sul set, Sarah Jessica Parker ci teneva che tutta la sua famiglia, incluso il marito, condividesse la sua scelta. Lo ha rivelato una fonte anonima vicina all’attrice al tabloid britannico The Sun. Una indiscrezione ripresa dal magazine online CafèMom.

“Sebbene il ritorno (a Sex and the City) fosse un progetto nella sua lista di cose da fare, era fondamentale che non la privasse del suo ruolo di genitore“, ha detto l’insider al Sun. “Tutta la famiglia doveva essere d’accordo e contenti che lei tornasse alle riprese per un ritorno della serie. È stato un patto familiare davvero bellissimo“. Ha raccontato la fonte anonima.

Per questo motivo, le voci che si sono susseguite negli ultimi anni su un possibile ritorno di Sex an the City sono state a lungo disattese. Perché Sarah Jessica Parker ha voluto dare precedenza alla sua famiglia.

Ma le richieste non sono finite: non solo Sarah Jessica Parker ha chiesto che le riprese della nuova serie siano compatibili con il suo ruolo di mamma ma anche che fossero “corrette con le sue donne” riguardo alla programmazione, agli orari di lavoro e alle pause. Insomma l’attrice ha voluto il rispetto delle esigenze anche di tutte le altre mamme lavoratrici sul set.

Parker vuole un set in cui tutti si sentano a proprio agio e supportati. “È fermamente convinta che il nuovo show sosterrà tutti i genitori che ci lavorano e farà sentire apprezzati tutti, dalla star al fattorino“, ha detto la fonte anonima al Sun.

Sarah Jessica Parker non solo star ma anche attenta alle esigenze delle mamme che lavorano e a creare un ambiente di lavoro sereno per tutti e tutte.

Che dire, unimamme? Non vediamo che la nuova serie tv arrivi sugli schermi! E voi?