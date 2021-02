Gerry Scotti nonno e la prima foto con la nipotina: “sono molto impegnato”

L’amatissimo presentatore Gerry Scotti ha pubblicato una tenera foto su Instagram mentre era a passeggio con la sua nipotina.

La piccola Virginia porta proprio il nome del nonno, che in realtà si chiama Virginio ma è conosciuto dai più come Gerry. E‘ nata il mese scorso, a inizio Gennaio, e il nonno ha commentato subito la lieta notizia con ironia, dicendo che si sarebbe “rimbambito” come tutti i nonni.

Il post su Instagram per presentare ai fan la sua nipotina

Gerry Scotti è un personaggio molto amato, oltre che uno dei volti più noti dei quiz televisivi. Nella sua lunga carriera in tv non ha mai nascosto i suoi sentimenti, forse anche questo lo ha reso così amato dal pubblico. In una recente intervista a Verissimo aveva parlato di alcuni momenti difficili che aveva dovuto affrontare nell’ultimo anno.

Poi, però, aveva annunciato con gioia la dolce attesa della bambina, che porta il suo nome, di suo figlio Edoardo e di sua moglie Ginevra Piola. Edoardo, dopo aver studiato vari anni negli Stati Uniti, lavora oggi nel mondo dello spettacolo, come regista e aiuto regista anche di produzioni importanti. Sua moglie Ginevra è una nota giornalista di Mediaset. Dunque una famiglia votata al mondo dello spettacolo quella in cui è nata la piccola Virginia.

Questa gioia arriva, dunque, dopo un anno difficile: il presentatore è stato ricoverato per Covid a causa di un decorso difficile della malattia. In quel periodo moltissimi fan si erano mostrati affranti e aspettavano con ansia la guarigione di questo amatissimo personaggio.

A vederlo oggi con il passeggino, traspare subito la gioia e la soddisfazione di Gerry per la sua nipotina. Carrozzina saldamente impugnata con entrambe le mani e il nome della piccola in bella vista sulla borsa passeggino, con un tenero orsacchiotto rosa, il noto presentatore appare felice.

Con mascherina e la classica coppola “da nonno”, su Instagram Gerry si è scusato coi fan per l’assenza dai social dell’ultimo periodo. “E’ da un po’ che non vi saluto, sono molto impegnato…”.

Subito le reazioni entusiaste nei commenti, con gli auguri e le manifestazioni di affetto di chi lo segue e lo ama.

Ecco quindi che il 2021 si è aperto con questa splendida novità e siamo sicuri che sarà in ripresa per il neo nonno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gerry Scotti (@gerryscotti)

Voi unimamme siete delle fan di Gerry Scotti? Cosa ne pensate della sua versione da nonno?