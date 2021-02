Solo qualche giorno fa, Laura Pausini e il compagno Paolo Carta si sono ritrovati al centro di un polverone alzato dalle parole di Alda D’Eusanio al GfVip. La reazione della coppia

Alda D’Eusanio, mentre era all’interno della casa, aveva rivelato che il compagno della Pausini, Paolo Carta, la picchierebbe. Ovviamente le sue parole, pronunciate a Samantha De Grenet, hanno scatenato la reazione dei media e dei fan della cantante.

Leggi anche: GFVIP, ALDA D’EUSANIO SQUALIFICATA? ECCO COSA E’ SUCCESSO

Laura Pausini e Paolo Carta lontani dalle polemiche

Nell’ultimo scatto postato dalla cantante, non c’è alcun accenno a quanto accaduto in questi giorni. Laura, infatti, ha voluto dare spazio solo alla felicità per i primi otto anni della figlia Paola, nata l’8 febbraio del 2013.

Leggi anche: LAURA PAUSINI E LA TENERA DEDICA PER LA FIGLIA ” HO SCATTATO QUESTA FOTO PER TE”

A didascalia dello scatto, Laura ha scritto: “Otto anni insieme a te, Paola. Nella vita, la bacchetta magica di Harry Potter non esiste, ma non avere mai paura e cresci come stai facendo: felice, curiosa, attenta, educata. Sei tu che deciderai se renderla speciale o meno, noi saremo al tuo fianco per accompagnarti, appoggiarti e sostenerti, sempre”. Al termine della dedica scrive: “Buon compleanno Fragolina”

La cantante ha voluto pubblicare una serie di immagini della sua bambina da sola, in compagnia delle sue amiche, e mentre è insieme alla sua mamma e al suo papà. Per l’occasione, i genitori della piccola hanno organizzato una giornata con tema Harry Potter, saga di cui Paola è molto appassionata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Nessun riferimento alle parole di Alda D’Eusanio, dunque. La cantante ne ha parlato un’unica volta, qualche giorno fa, limitandosi a dire che i responsabili dovranno pagare e che “i ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne“.

Unimamme cosa ne pensate della decisione di Laura Pausini di non accennare, in alcuni modo, alle parole pronunciate da Alda D’Eusanio durante la sua permanenza nella Casa del GFVip?