Eugenie di York, figlia secondogenita di Andrea, Duca di York e Sarah Ferguson, ha dato alla luce il suo primo figlio.

Campane a festa a Buckingham Palace dove, poco fa, si è diffusa una lieta notizia che ha sicuramente rallegrato tutti i reali Oltremanica e, in particolare, la Regina Elisabetta II.

Eugenie di York, secondogenita di Andrea Duca di York e Sarah Ferguson e decima in linea di ascesa al trono più ambito d’Inghilterra si è sposata tre anni fa con Jack Brooksbank presso la cappella di San Giorgio, presso il Castello Windsor.

Eugenie di York: la sua famiglia aumenta

A settembre del 2020 questa principessa di sangue blu aveva annunciato la sua gravidanza e solo pochissimo tempo fa sua mamma Sarah Ferguson e sua sorella maggiore Beatrice le avevano organizzato un baby shower virtuale, dal momento che anche nel Regno Unito vigono ferree restrizioni dovute all’imperversare del Covid-19.

Il piccolo era atteso per metà febbraio e il nono bisnipote della Regina Elisabetta non ha disatteso le aspettative dal momento che, solo poche ore fa, sull’account Instagram di Eugenie è stato dato l’annuncio dell’avvenuta nascita corredata da un tenero scatto in bianco e nero.

La trentenne Eugenie di York, diventata madre per la prima volta, ha partorito un maschietto presso il Portland Hospital situato nel centro di Londra.

Il piccino, di cui non si conosce ancora il nome, è nato alle 8.55 del mattino ed è undicesimo in linea dinastica. I suoi genitori hanno deciso di rompere subito i protocolli reali pubblicando la sua “prima” foto” che raffigura la sua manina stretta da quelle della mamma e del papà.

Il primogenito di Eugenie di York e suo marito Jack Brooksbank, che pesa quasi 4 kg. non sarà però un reale.

A corredo della tenera immagine che ha ottenuto 191 mila Like e quasi 8 mila commenti, la novella mamma Eugenie ha aggiunto 3 cuori blu, per simboleggiare il neonato e i due genitori. Tra i primi a congratularsi spicca James Middleton, il fratello minore della Duchessa di Cambridge, scrivendo: “una notizia meravigliosa”.

Naturalmente anche Buckingham Palace ha dato conferma dal suo account Instagram, precisando che sua Altezza Reale e il figlio stanno bene e che il padre del bimbo era presente al parto.

Unimamme, voi eravate al corrente di questo nuovo sviluppo tra la famiglia reale britannica?